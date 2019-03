Waarover Frank Rijkaard niet praat, en waarover wel

Hij ging op in de omgeving. Rijkaard is een man van het eetcafé, niet één van de praal. Hij zat weggedoken op een bankje, met oud-ploeggenoot Sonny Silooy, later ook met de toenmalige elftalbegeleider David Endt.

O, Frank Rijkaard in 2000, bondscoach af, zijn betraande ogen, alleen nog voorin de bus, na de uitschakeling in de halve finale van het EK.

Het officiële gedeelte van de boekpresentatie begint, Rijkaard gaat staan. Wat er zal worden gezegd, door auteur Edwin Struis, door Louis van Gaal ook, kan ook hij invullen: dat Van der Lem een goede, loyale vent is, dat hij de scherpe randjes van Van Gaal onder de spelers kon afvijlen. Op het bankje wordt fluisterend doorgekletst, maar Rijkaard is ervoor gaan staan, en hij blijft staan, armen over elkaar, blik op het podium, de aandacht verslapt niet.

Ik luister met een half oor, kijk vooral naar hem: de man in de schaduw staat daar voor een andere man in de schaduw, tot het laatste woord is gezegd.

In Voetbal International herinnert Rijkaard zich hoe hij Van der Lem ’s ochtends op de club lekker Amsterdams hoorde schreeuwen tegen materiaalman Sjakie Wolfs. Ah, dacht hij dan, Gerard is er ook weer. “Dan viel direct de zwaarte van alles weg.”

Prachtige zin. Afzetten tegen Van Gaal? Ach, ze zullen elkaars type niet zijn geweest, maar dit was vermoedelijk iets anders.

Suf geluld

Ik zag laatst een schitterende foto op Twitter. Johan Cruijff praat op het trainingsveld van De Meer tegen Rijkaard op. Rijkaard kijkt recht voor zich uit, staart statig in het oneindige. Hij wordt suf geluld – vond hij toen.

Op het Sportgala van 2016, zijn sterfjaar, eerde Rijkaard Cruijff met een fraaie anekdote. Hoe Cruijff, als speler teruggekeerd bij Ajax, en hij, jonkie nog, afsneden bij een looptraining in het Amsterdamse Bos. Rijkaard kende de kortere route van oudere spelers, maar hij was er niet op berekend dat Cruijff, vlak voor hem, de bosjes in dook om dezelfde route te nemen.

Rijkaard twijfelde. Als hij het ook zou doen en de grote Cruijff zou hem zien, wat zou die wel niet van hem denken? Hij zou zich ook betrapt kunnen voelen. Rijkaard deed het toch, op veilige afstand achter Cruijff. Tot hij op een tak trapte. Cruijff keek verschrikt om. “Dat moment ben ik nooit vergeten”, zei Rijkaard.

‘Kom mee’, zei Cruijff, ‘ik weet hier de weg.’

Cruijff maakte hem trainer van Barcelona. Hij is ambassadeur van de Cruyff Foundation.

In de carrière van de aanvankelijk sufgelulde Rijkaard was Arrigo Sacchi bij AC Milan de trainer die Van Gaal later voor de jongere Ajacieden was. Ze liepen in Milaan op de training met elastieken aan elkaar om dicht bij elkaar te blijven – en ja, ook hij deed dat, natuurlijk. Maar bij Ajax had híj Van Gaal niet meer nodig. Als hij het Mokums van de assistent kon horen, dan was het goed.

Uit een Ajax-documentaire staat me bij hoe hij vertelde dat hij, als jonkie weer, vóór de seizoensvoorbereiding op een veldje een tegen een speelde tegen Sjakie Wolfs, de materiaalman, ja. Heeft Rijkaard ooit nog gesproken over Europa Cups, zijn passje op Kluivert in de finale van 1995? Hij sprak over de materiaalman, ‘pikken’ bij een looptraining, de assistent die zwaarte wegnam.

Hij nog eens trainer van Ajax, nog eens bondscoach, ja, het zou mooi zijn. Het zal niet gebeuren.

Frank Rijkaard zien staan, en blijven staan, in een eetcafé in de Watergraafsmeer is mij genoeg.

