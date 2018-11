Waarom wij staatsgeheimen publiceren

Een deel van de informatie daarvan is staatsgeheim, maar per abuis niet onleesbaar gemaakt. Volgens de minister was het noodzakelijk gegevens over het Nederlandse hulpprogramma aan Syrische rebellengroepen tot staatsgeheim te verklaren omdat er bij publiciteit daarover levens in gevaar kunnen komen.

Trouw en Nieuwsuur publiceren veel van die gegevens toch, omdat zij zelf op basis van grondig journalistiek onderzoek de meeste informatie al boven water hadden gekregen. Tijdens dat onderzoek bleek onder meer dat rebellengroepen aan wie Nederland hulp heeft geboden geen enkel bezwaar hadden tegen publiciteit.

Bovendien bleek tijdens het journalistieke onderzoek dat ook journalistieke vragen over de aard van de hulp aan Syrische rebellengroepen vanwege deze verklaring van staatsgeheim niet hoefden te worden beantwoord, ook informatie die geen levens in gevaar zouden brengen (zoals de aard van de geleverde hulp). Trouw en Nieuwsuur hebben sommige gegevens niet gepubliceerd, zoals namen van ambtenaren die in het veld het hulpprogramma coördineerden. Daarnaast hebben Trouw en Nieuwsuur, vóór publicatie, het ministerie ingelicht over de onzorgvuldigheden, waarna het departement de stukken weer offline heeft gehaald.

Hoofdredactie Trouw

* Wob staat voor de Wet openbaarheid van bestuur, die eenieder garandeert de mogelijkheid om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid bij een bestuursorgaan op te vragen.

