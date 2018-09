Waarom werkt de blusbom zo goed bij bosbranden?

Daan!

Weet je nog dat ik in onze laatste briefwisseling voor de vakantie zei dat het mijn voornemen was om de komende maanden niet aan wetenschap te denken? Dat is niet echt gelukt. Misschien was het juist wel omdat ik minder aan mijn hoofd had dat ik overal vragen zag. Ik heb me deze vakantie afgevraagd of rimpels in het strandzand net zo uniek zijn als sneeuwkristallen. Hoe de getijdenklok werkt die in ons vakantiehuisje hing. Of je kunt voorspellen hoe het zand op de kust afzet - van dag tot dag kon het verschillen of de zeebodem steil afliep of juist geleidelijk.

Ik heb me verwonderd over de vaccinatiediscussie, en vroeg me vooral af: stel dat scholen het zouden verplichten dat een kind bij inschrijving is ingeënt, en je krijgt als tegenbeweging scholen waar die eis niet geldt, waardoor niet-ingeënten gaan clusteren (of misschien is samenscholen hier een beter woord). Is het risico op een ziekte-uitbraak dan juist groter of kleiner?

Het viel me op hoe sterk de natuur weer herstelde

En dan de droogte. Wat een zinderende zomer, en wat hadden gewone Nederlanders er betrekkelijk weinig last van: los van de temperatuur hadden we voldoende water. Mede dankzij het geweldige werk van onze waterschappen weerden land en dijken zich kranig. Toch incasseerden boeren en natuur rake klappen.

Te kleine gewassen, roestbruin verbrande heide die misschien wel vijf jaar nodig heeft om te herstellen, wintervoorraden die moesten worden aangesproken. Het viel me op hoe sterk de natuur (op het oog, althans) weer herstelde, toen het de afgelopen weken weer regende. Hoe kan dat zo snel?

Het aantal branden bleef beperkt. De enige brand van naam brak nota bene uit bij een plaatsje dat Wateren heet. Vakkundig geblust door de brandweer. Dat gebeurde echter lang niet zo spectaculair als bij een bosbrand in Zweden. Daar werd een brand geblust door het gooien van een bom! De drukgolf was zo groot, dat de brand als een kaarsje werd uitgeblazen. Wat een idee! Kun jij ons meenemen in de natuurkunde hiervan? Als de lucht wordt weggeblazen, wat komt daar dan voor in de plaats? Hoeveel lucht verplaats je eigenlijk, met zo'n bom? En wat is de theoretisch grootste brand die je zo kunt blussen?

Jan Beuving en Daan van Eijk vormden samen het (wetenschaps)cabaretduo Jan & Daan. Jan is wiskundige en theatermaker. Daan is natuurkundige aan de University of Wisconsin in Madison, VS. Om de week stellen zij elkaar hier een vraag.