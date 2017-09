Waarom we slechts kunnen gissen naar het succes van de test in Noord-Korea

Traditiegetrouw noemde Noord-Korea zijn zesde kernproef een compleet succes. En net als bij de voorgaande vijf nucleaire tests mag de rest van de wereld gissen wat er precies gelukt is. Maar één ding is zeker: de kracht van deze explosie overtrof die van de eerdere proeven, en het regime in Pyongyang beschikt over een wapen dat de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki verre overtreft.

Seismologen registreerden gisteren trillingen die duidden op een aardbeving met een kracht van 6,3 op de schaal van Richter. Dat is één punt meer - of een factor tien zwaarder in energie - dan de vorige proef, een jaar geleden. Toen schatten deskundigen dat het om een bom van 10 à 30 kiloton ging. De bom op Hiroshima had een kracht van 15 kiloton TNT.

Noord-Korea claimt dat het een waterstofbom heeft getest, maar dat hoeft niet. Ook conventionele atoombommen, die hun energie halen uit de kernsplijting van uranium- of plutonium, kunnen zo'n explosieve kracht bereiken. Hun maximum ligt ergens bij 500 kiloton.

Verschil tussen waterstofbom en atoombom

In een waterstofbom worden geen grote atoomkernen gespleten, maar juiste kleine kernen - van waterstof of helium - samengesmolten. Dat lukt alleen bij extreem hoge temperaturen - zoals in de zon - of extreme druk. In een waterstofbom wordt die toestand bereikt door het waterstof samen te persen met behulp van een atoombom die er als een mantel omheen zit en implodeert. Dat proces luistert heel nauw. Als de fusie op gang komt, heeft de bom de neiging te exploderen. De kunst is om die uitbarsting even uit te stellen.

Of dat de Koreanen is gelukt, is zeer de vraag. Ook bij eerdere tests claimden ze een waterstofbom succesvol te hebben getest, maar volgens experts ging het toen slechts om een 'opgevoerde atoombom'. Aan een gewone splijtingsbom zou tritium zijn toegevoegd, een zware variant van waterstof. Een deel daarvan fuseert tijdens de explosie en dat geeft wat extra kracht.

Dit keer was er een tweede seismische trilling, vermoedelijk het gevolg van het instorten van een tunnel

Dit keer ontstaat er wellicht meer duidelijkheid. Elke nucleaire explosie heeft namelijk zijn eigen profiel. Bij een splijtingsbom komt veel uranium of plutonium vrij, en zijn er ook veel splijtingsproducten. Een waterstofbom heeft dat veel minder; die kenmerkt zich door een intense neutronenstraling.

Daar was in het verleden niet veel van te zien - de proeven waren kilometers onder de grond. Maar dit keer was er een tweede seismische trilling, vermoedelijk het gevolg van het instorten van een tunnel van het testcomplex. Daardoor zouden er meer radioactieve sporen aan het oppervlak kunnen komen. Deskundigen hopen dat ze daar de komende dagen of weken wat van zullen meten.

De vraag is dan wel of de tunnel niet berekend was op deze krachtige explosie. Of dat Noord-Korea de boel bewust heeft laten instorten opdat er dit keer geen twijfel mogelijk zou zijn waartoe het land in staat was.

Lees ook: Schurkenstaat Noord-Korea aanvallen? Trump: we zullen zien

Lees hier al onze berichtgeving over de spanningen tussen de VS en Noord-Korea