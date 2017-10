Waarom we ook een beetje houden van grofgebekte en onstuimige tennissers

Het was weer eens zover. Nick Kyrgios, dinsdag in de eerste ronde van het tennistoernooi in Shanghai. De 22-jarige Australiër, geroemd om zijn talent maar verguisd vanwege zijn gedrag op de baan, vindt het welletjes na het verliezen van de eerste set tegen de Amerikaan Steve Johnson. Kyrgios loopt naar het net, schudt de hand van zijn tegenstander en de umpire en verdwijnt. Zonder uitleg.

De grofgebekte Fabio Fognini maakte seksistische opmerkingen naar de vrouwelijke scheidsrechter

Maagproblemen Later kwam hij met een verklaring dat hij maagproblemen zou hebben en dat zijn schouder pijn deed. Een medische check onderging hij niet. Boete: 8000 euro. En het prijzengeld (in dit geval: startgeld) van 18.000 euro mag hij ook inleveren. Valt nog mee in vergelijking met de straf die de grofgebekte Fabio Fognini deze week kreeg opgelegd. De dertigjarige Italiaan ging tijdens de US Open van dit jaar zijn boekje ver te buiten en kreeg daarvoor een boete van 81.000 euro. Hij mag twee grandslamtoernooien niet in actie komen.

Seksistische opmerkingen Fognini ging helemaal door het lint in New York. Hij maakte in zijn verloren partij in de eerste ronde seksistische opmerkingen naar de vrouwelijke scheidsrechter en werd daarna uitgesloten van het dubbeltoernooi. De Italiaan is nu van plan zijn leven te beteren. Hij wil tennisscholen afgaan om spelers te vertellen dat ze niet de fouten moeten maken die hij heeft begaan. Tekst gaat verder onder de foto Fabio Fognini © Getty Images

Bad boys In de praktijk verbeteren de bad boys hun gedrag echter zelden. Kyrgios en Fognini zijn veel vaker de fout in gegaan. In een sport waar miljoenen worden verdiend, doet een geldstraf te weinig pijn. Spelers die op hun talent makkelijk een paar wedstrijden kunnen missen, slapen er geen nacht minder om. Daarom worden er ook schorsingen uitgedeeld. Kyrgios zou zijn leven vorig jaar beteren, maar daar is niets meer van te merken Het overkwam Kyrgios vorig jaar nog. Toen was hij ook slechtgehumeurd afgereisd naar Shanghai. De jonge Australiër werd ervan beschuldigd dat hij een wedstrijd 'tankte', zijn best niet deed, en werd voor acht weken geschorst. De schorsing werd teruggebracht naar drie weken toen hij instemde om met een psycholoog te praten. Hij zou zijn leven hebben gebeterd, maar daar was dus een jaar later niets meer van te merken.