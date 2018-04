Waarom vinden we chemische wapens zoveel erger dan kogels?

Voor Amerika lijkt het belang van dodenaantal in de Syrische burgeroorlog lang niet zo zwaar te wegen als de wijze waarop er gedood wordt. President Obama beschouwde het gebruik van chemische wapens al als een ‘rode lijn’, en zijn opvolger Trump lijkt hetzelfde credo te hanteren: vorig jaar vergold hij een gifgasaanval, en nu overweegt hij weer actie na een vermoedelijke aanval met chemische wapens op de stad Douma.

Hoogleraar medicinale geschiedenis en psychiatrie Edgar Jones van King’s College London deed onderzoek naar de opmerkelijke uitwerking die chemische wapens hebben op de publieke beeldvorming. “De angst voor chemische wapens staat niet in verhouding tot hun dodelijkheid. Er zijn in de laatste jaren miljoenen mensen vermoord door bommen en kogels, en de wonden die ze teweegbrengen zijn bijzonder gruwelijk. Het aantal mensen dat omkwam door chemische wapens is daarmee vergeleken heel klein.”

Jones begrijpt toch wel de angst voor de wapens en de woede die ze bij veel mensen teweegbrengen. Onzekerheid speelt hierin een belangrijke rol. “Mensen zijn in de laatste eeuwen gewend geraakt aan bommen en kogelregens, maar niet aan chemische wapens. Deze zijn betrekkelijk nieuw en worden zelden nog gebruikt.” Sterker, terwijl het gebruik van chemische wapens afneemt, neemt de angst ervoor toe, zo concludeerden de Britse onderzoekers David Alan Alexander en Susan Klein in 2003.

De controverse rondom chemische wapens is deels historisch gegroeid. “We kennen de afschuwelijke verhalen van de Eerste Wereldoorlog, waarbij op grote schaal chemische wapens werden gebruikt. Heel effectief waren ze niet, want de meeste slachtoffers overleefden de aanvallen. Chemische wapens veroorzaken doorgaans meer gewonden dan doden. Toch werden chemische wapens in de jaren twintig verboden, tot teleurstelling van sommige wetenschappers. Zij vonden chemische wapens juist humaner dan conventionele wapens, omdat de slachtoffers meestal de aanvallen overleven. Door de schrikverhalen en de publieke beeldvorming verloren zij het pleit.”

“Chemische wapens leiden in het algemeen niet tot veel doden. Ze vallen daarom niet onder de categorie van massavernietigingswapens. Een biologische aanval met het pokkenvirus kan heel veel doden veroorzaken, en met één kernwapen kun je in een klap honderdduizenden mensen doden. Dat is niet zo met chemische wapens. Die zijn heel lastig te verspreiden.”

Achterbaks

“Chemische wapens worden gezien als achterbakse wapens, omdat het moeilijk is voor burgers om zich ertegen te beschermen. Als je getroffen wordt door een kogel of granaatscherven, dan is het vrij snel duidelijk wat de oorzaak is en welke behandeling er nodig is. Ben je het slachtoffer van chemische wapens, dan weet je niet wat je overkomt of hoe je moet reageren. Dat veroorzaakt grote panier. Daar komt bij dat de symptomen die optreden bij blootstelling aan chemische wapens lijken op die bij paniekaanvallen.”

Kan hij dan misschien iets meer zeggen over de vermoedelijke chemische aanval in Syrië? “De beelden zijn te algemeen. Je ziet dat kinderen worden gewassen om mogelijk giftige stoffen van ze af te spoelen, maar het is echt onmogelijk om er iets zinnigs over te zeggen als je alleen afgaat op de beelden. Je moet echt mensen op de grond hebben en klinisch onderzoek verrichten.”