Waarom veel mensen laaggeletterd zijn zonder dat ze het weten

Sterker nog: doordat weinig mensen weten wat laaggeletterdheid inhoudt, zijn veel mensen laaggeletterd zonder dat ze het zelf weten.

Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Lezen & Schrijven. In werkelijkheid hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met Nederlands lezen, schrijven en spreken, met rekenen of gebruik van computers. Deze officiële definitie van laaggeletterdheid is breder dan veel mensen denken, blijkt uit het onderzoek, maar omvat niet dyslexie en analfabetisme.

Ik had allerlei manieren om mijn laag­ge­let­terd­heid te omzeilen Lenie Valk

Het onderzoek laat ook zien dat weinig mensen iemand kennen die laaggeletterd is. Een belangrijke oorzaak voor die onbekendheid is dat mensen hun laaggeletterdheid uit schaamte verborgen houden. Daardoor weten velen niet wat laaggeletterdheid inhoudt, en zijn er veel mensen die het probleem niet bij zichzelf herkennen.

Een van hen is Lenie Valk (58). "Ik had allerlei manieren om mijn laaggeletterdheid te omzeilen", zegt ze. "Als ik een briefje kreeg van school voor mijn kinderen, liep ik ermee naar de leerkracht om het mondeling af te handelen. In mijn opleiding leerde ik door te luisteren en te onthouden, ik las bijna niks." Pas toen ze 33 was en haar kinderen niet meer goed kon helpen met hun huiswerk, realiseerde ze zich dat ze laaggeletterd was.

Ze volgde twee jaar Nederlands voor volwassenen en is ambassadeur voor Stichting Lezen & Schrijven. Die presenteert haar onderzoek vandaag, bij het begin van de week van de alfabetisering.

