Waarom Twitter de dreigtweets van Trump niet verwijdert

Met die verklaring kwam Twitter-chef Jack Dorsey dinsdag tegemoet aan een dringende vraag van de eigen gebruikers. Volgens de gebruiksvoorwaarden van Twitter zijn ‘gewelddadige bedreigingen en oproepen tot geweld’ op Twitter verboden.

Dat verbod zou volgens kritische twitteraars ook moeten gelden voor de tweet die Donald Trump zondag verstuurde. Daarin noemt hij het Noord-Koreaanse staatshoofd een ‘kleine raketman’, gevolgd door een impliciete doodsbedreiging: 'Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!'

De tweet is meer dan 132.000 keer geliket. De Noord-Koreaanse regering beschouwt Trumps tweets als een oorlogsverklaring. Volgens het internationaal recht, stelde de minister, mag Noord-Korea Amerikaanse oorlogsvliegtuigen nu uit de lucht schieten, zelf als die zich buiten het Noord-Koreaanse luchtruim bevinden.

Twitter-chef Jack Dorsey: 'Als het nodig is, blokkeer ik zelfs tweets van de president.' © EPA

In het licht van deze escalatie naar aanleiding van tweets roept de beslissing van Twitter vragen op. Deels zijn die twee weken geleden al door Twitter-chef Jack Dorsey beantwoord. In een interview had hij aangekondigd er niet voor terug te schrikken tweets van de Amerikaanse president te blokkeren, tenzij in samenspraak met journalisten is vastgesteld dat de tweets te nieuwswaardig zijn om te censureren. Toch erkent het internetbedrijf nu dat het transparanter moet zijn over zulke beslissingen.