Waarom Trouw terughoudend is bij vermissingen van minderjarigen

De redactie meed aanvankelijk haar naam en noemde haar in een enkel artikel achtereenvolgens 'vermiste Utrechtse', 'vermiste jonge vrouw', '25-jarige' en 'de vrouw'. Dat was vier dagen nadat Anne Faber vermist was geraakt en meer dan twee volle etmalen nadat vrienden en recherche al naarstig naar haar zochten en media-aandacht genereerden.

'We weten nu niks over haar situatie. Daarom heb ik haar naam weggelaten'. In de veelheid aan publiciteit die volgde was deze ethisch juiste, maar gekunstelde benadering niet lang vol te houden. Nadat 'Opsporing Verzocht' aandacht had besteed aan de vermissing, ging Trouw op 5 oktober overstag door Anne Faber een naam te geven. Zowel journalistiek als ter wille van de leesbaarheid was dat terecht.

De Trouw-redacteur die er terughoudend over schreef, zei destijds dat de privacy van de vermiste vrouw hem er van weerhield haar naam te noemen. 'Als we haar familienaam in de krant zetten en ze keert levend terug, wordt ze haar verdere leven op internet aan dat hoofdstuk herinnerd', stelde de verslaggever.

Nsimire

Om die reden was het ook terecht dat de krant zaterdag van het sinds 27 juli vermiste 14-jarige Haagse meisje Nsimire alleen haar voornaam publiceerde. Anders dan in de zaak Anne Faber is de politie uiterst terughoudend over haar verdwijning. Met welke tactische reden dit is, is na drie weken vermissing nog steeds speculeren. Meer dan dat de politie het meisje mogelijk als wegloper ziet, is vooralsnog niet bekend. Dat maakt haar privacy, gelet de onbekende psychische toestand waarin ze verkeert, tot een extra heikel punt voor de journalistiek.

Dat haar vader op Facebook veel minder terughoudend was, is vanuit menselijk oogpunt zeer begrijpelijk. Welke ouder zou zich gegeven de omstandigheden geen zorgen maken? Hij deed dinsdag 7 augustus een emotionele oproep te helpen zoeken naar zijn dochter. Na die oproep en de aandacht hiervoor in andere media en op internet heeft ook de verslaggeverij van Trouw overlegd of een journalistiek verhaal over deze vermissing van nut voor de lezer zou zijn.