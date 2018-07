Waarom Tom Dumoulin voor Team Sky moet gaan rijden

Nadat hij drie achtereenvolgende rondes voluit is gegaan en er een salbutamolaffaire bovenop kreeg, toont de viervoudig Tourwinnaar (33) deze derde Tourweek tekenen van menselijkheid. Misschien gaf de vijandelijkheid van het publiek hem het laatste zetje.

Gerraint Thomas (32) rijdt soeverein in het geel, het moet gek lopen wil hij de trui nog uit handen geven. Maar de Welshman is eerder het type-Wiggins of Sastre dan een nieuwe heerser als Froome of Contador: een renner die zijn hele carrière elk jaar een stapje beter rijdt in de grote rondes om op late leeftijd, als alles meezit, op het hoogste podiumtreetje te staan.

De meeste renners winnen pas een grote ronde als ze bijna dertig zijn

De hoop voor de toekomst bij de Sky-ploeg heet Egan Bernal. Kijk het 21(!)-jarige supertalent Chris Froome eens omhoog sleuren. Maar bij Sky zijn ze ook realistisch. Ploegleider Servais Knaven vergelijkt de Colombiaan met diens landgenoot Quintana: die kwam ooit ook heel snel, maar heeft de Tour vooralsnog niet gewonnen. De meeste renners winnen pas een grote ronde als ze bijna dertig zijn.