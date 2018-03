Waarom Tan moet wijken voor Twan

“Mag ik er iets over zeggen?”, onderbrak Frits Spits woensdagavond de aankondiging van Humberto Tan te moeten stoppen met ‘RTL Late Night’. “Ik vind het een heel opportunistische beslissing.” Van de aanzwellende kritiek op de talkshow in andere media begreep radio- en tv-maker Spits niets. “Het is raar dat we in Nederland voortdurend worden geregeerd door de kijkcijfers en dat de kwaliteit niet meer telt.”

Natuurlijk is het pijnlijk dat Tan (52) na vijf jaar plaats moet maken voor Twan Huys (53). Afgelopen september verdedigde de presentator zichzelf en zijn kwakkelende programma nog in ‘De Wereld Draait Door’, en sprak de wens uit nog jaren door te gaan. Maar is zijn ontslag vreemd? RTL is een commerciële omroep, die anders dan de NPO bestaat om geld te verdienen.

Na de start van RTL Late Night in 2013 droeg Tan jarenlang bij aan dat doel. Hij oefende danspassen met komiek Jochem Myjer, keuvelde met internationale sterren als George Clooney en bracht een ode aan de uitbehandelde zanger van The Scene, Thé Lau.

Ook Pauw en Jinek werden steeds luchtiger. Late Night verloor zijn onderscheid.

Daarmee trok de vrolijke en empathische gastheer standaard een miljoen kijkers naar RTL 4, Late Night deed die eerste seizoenen niet onder voor tegenhanger ‘Pauw’. Tan werd geprezen om zijn luchtige, alerte, vriendelijke vragen. Zo ontving hij in 2016 de Sonja Barend Award voor zijn interview met vier overlevenden van de aanslag in de Parijse concertzaal Bataclan.

Twan Huys, de nieuwe presentator van RTL Late Night.

“Door de vernieuwende combinatie van nieuws van de dag, entertainment en muziek was het programma jarenlang succesvol”, verklaart RTL-woordvoerder Marthijn Tabak het vertrek van Tan. “Maar we zien dat andere shows nu ook de weg naar die benadering van onderwerpen hebben gevonden. We vissen nu allemaal in dezelfde vijver.”

Inderdaad tonen Pauw en ‘Jinek’ in toenemende mate interesse in lichtere thema’s en gasten. Henny Huisman schoof aan, Gerard Joling en Johan Derksen. En daarmee heeft ‘Late Night’ zijn onderscheidend vermogen langzaam maar zeker verloren.

Teruglopende kijkcijfers Vanaf 2016 noteerde RTL teruglopende kijkcijfers. Niet alleen het opschuiven van de concurrenten lag daaraan ten grondslag. Het begon critici op te vallen dat Late Night wel een erg hoog ons-kent-ons-gehalte kreeg. Om de haverklap etaleerden RTL-collega’s hun nieuwste show bij Tan. De presentator stapelde vervolgens tegenvaller op tegenvaller: anderhalf jaar geleden vertrok zijn populaire sidekick Luuk Ikink. Zijn zomervervanger Beau van Erven Dorens viel verrassend in de smaak en verhalen over een buitenechtelijke affaire met nieuwslezeres Dionne Stax schaadden zijn tot dan toe kreukvrije imago. Het begon critici op te vallen dat Late Night wel een erg hoog ons-kent-ons-ge­hal­te kreeg De kijkcijfers zakten tot zo schrikbarend dat de daling dit najaar zelf nieuws werd. Tan beloofde beterschap, maar het mocht niet meer baten: sindsdien heeft Late Night zelfs moeite om in de dagelijkse kijkcijfer top-25 van Stichting Kijkonderzoek te komen.