Dag Jan,

Ik sta een paar weken geleden bij de supermarkt in Madison boodschappen af te rekenen. Het totaalbedrag is 9 dollar en 33 cent, dus pak ik een briefje van tien dollar. Dan denk ik: laat ik die man achter de kassa eens helpen en er 35 cent bij geven. Dan hoeft hij me alleen maar een briefje van een dollar terug te geven en zijn we snel klaar. Waarop de man een beetje beschaamd een rekenmachientje pakt en zegt dat hij het wisselgeld moet uitrekenen.

Het duurt even voor ik door heb wat er aan de hand is. Ik ben op dat moment namelijk net een week terug uit Nederland en blijkbaar alweer gewend aan het afronden van contante betalingen bij de kassa. Dan wordt 9,33 (ik vind de komma als decimale separator trouwens een scheidsymbool, aan die Nederlandse conventie moeten we iets veranderen) afgerond tot 9,35 en is het handig om bij een tientje 35 cent extra te geven als je geen zin hebt in muntjes in je portemonnee. Ik snapte eigenlijk heel goed dat de man achter de kassa even moest nadenken over de vraag hoeveel je terugkrijgt van 10,35 als het totaalbedrag 9,33 is, hoewel een rekenmachine misschien wat overdreven was.

Het tafereel zette me aan het nadenken over dat afronden. Waarom ronden we eigenlijk alleen af naar 5 cent? Die muntjes zijn net zo vervelend als die van 1 en 2 cent. Kunnen we niet afronden naar 10 cent? Dan gaat bijvoorbeeld alles van 8,45 tot 8,54 naar 8,50. Prima toch? Hoewel, die muntjes van 10 en 20 cent zijn ook hartstikke klein, dan kunnen we net zo goed naar 50 cent afronden: alles van 8,25 tot 8,74 wordt 8,50. Maar eigenlijk vind ik muntstukken sowieso ouderwets en irritant. Laten we gewoon alles afronden op 5 euro, dan wordt alles van 2,50 tot 7,49 een briefje van vijf. Pluspunt: alles onder de 2,50 mag je zo meenemen. Ik zie alleen maar voordelen, Jan! En toch voel ik tegelijkertijd dat er ergens iets niet in orde is met mijn redenatie. Waar ligt de grens hier?