Waarom Pegida in Rotterdam wel een varken mag grillen voor de moskee

Dat het een duidelijke provocatie is van Pegida om tijdens de ramadan op de stoep van een moskee een varken – dat door moslims als een onrein dier wordt beschouwd – te grillen op een tijdstip dat mensen op weg naar de moskee zijn, staat buiten kijf. Maar dat is nog geen reden om een demonstratie te verbieden, want er is jurisprudentie bij het Europese Hof die er op wijst dat mensen het recht hebben om te provoceren.

Burgemeesters baseren hun afwijzing bijna altijd op argumenten van openbare orde. Is de veiligheid van betogers en eventuele tegenbetogers te handhaven? Zijn er voldoende vluchtroutes? Is er voldoende politie beschikbaar? Wordt het verkeer niet een totale chaos? De Haagse burgemeester Pauline Krikke weigerde daarom de demonstratie voor de as-Soennah moskee. Pegida mocht wel gaan barbecueën in de Koekamp, het park voor het Centraal Station in Den Haag. Ook in Gouda mocht de beweging demonstreren: achter de Achnietenkapel maar niet voor de moskee.

Motie

In Rotterdam is de inschatting van de burgemeester net even anders. De Rotterdamse fractie van Denk had burgemeester Ahmed Aboutaleb twee weken geleden in een motie gevraagd om de barbecue te verbieden. De barbecue zou aanzetten tot haat en de rust van het gebed verstoren. Die motie werd door geen enkele andere partij ondersteund. Aboutaleb schaarde zich achter de uitspraak van de raad met de constatering dat die motie de raad opriep iets te doen ‘wat in strijd met de wet is’. Het recht op demonstratie staat in de Nederlandse Grondwet. Hij voorziet kennelijk geen ongeregeldheden die de openbare orde in gevaar brengen.

De Turkse minister Ömer Celik bekritiseerde gisteren het besluit van Aboutaleb. Hij noemde het een ‘immorele actie’.

Pegida verwacht vanavond zo’n dertig demonstranten in Rotterdam-Charlois. De groep ‘010 voor vrede’ zal in de uren daarvoor bloemen in de hekken steken en met stoepkrijt tekeningen maken.