Waarom online winkelen zo goed is voor milieu en portemonnee

Nostalgische zielen zullen hierdoor terugverlangen naar vervlogen tijden. Maar de digitale bedrijvigheid biedt op lange termijn juist veel maatschappelijke voordelen, stelt adviesbureau KPMG in een onderzoek naar de ‘echte waarde’ van de digitale economie. Ervan uitgaande dat Nederlanders jaarlijks 127 miljoen pakketten aanschaffen, kan er jaarlijks 14,5 miljoen euro aan schade door verkeersongevallen worden voorkomen als iedereen alleen nog via internet winkelt. De reden is eenvoudig: per aankoop worden relatief veel minder kilometers gereden.

Een gunstige bijkomstigheid is dat er dan veel minder CO2 wordt uitgestoten. Als Nederlanders louter online producten en diensten zouden bestellen, zou dat een besparing op kunnen leveren van 450.000 kilo CO2-uitstoot per jaar, stelt KPMG.

Volgens KPMG winkelt 30 procent van de Nederlanders niet online, vooral vanwege de zorgen over veiligheid en privacy

Goed voor milieu en portemonnee dus, maar ook qua tijd boekt de consument enorme winst. Een pakket bestellen kost gemiddeld 2,74 minuten. Voor een aankoop in een fysieke winkel is een consument gemiddeld 13,63 minuten kwijt. Online shoppen is dus vier keer zo efficiënt.

Toch zijn er nog steeds consumenten die de voorkeur geven aan de rieten boodschappenmand. Volgens KPMG winkelt 30 procent van de Nederlanders niet online, vooral vanwege de zorgen over veiligheid en privacy. Die zorgen zijn niet onterecht: de kans om slachtoffer te worden van diefstal of fraude is bij een online aankoop 10,6 keer zo groot. Het is dan ook zaak om de komende jaren te investeren in de veiligheid van online winkelen.

