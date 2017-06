Waarom neemt zelfdoding onder ouderen toe?

Dit aantal neemt sinds 2012 toe, blijkt uit cijfers die het CBS vandaag publiceert. Niet zo vreemd, omdat het aandeel 60-plussers op de totale bevolking van 17 miljoen snel groeit.

In andere leeftijdsgroepen nam het aandeel zelfmoorden juist af. Alleen bij 30- tot 40-jarigen is ook een stijging te zien. Het totale aantal neemt elk jaar toe (1871 in 2015), maar omdat de bevolking ook groeit, blijft het relatieve zelfdodingscijfer sinds 2013 op hetzelfde niveau, meldt het CBS.

Harde data over oorzaken voor de stijging onder ouderen heeft het CBS niet, wel vermoedens op basis van andere onderzoeken. Het bureau ziet een samenhang tussen zelfdoding en burgerlijke staat: zelfdoding komt veel voor bij mensen die zijn gescheiden of van wie de partner is overleden. Secularisering onder ouderen neemt bovendien een drempel weg, denkt CBS-woordvoerder Jan Latten.

Relatie met maatschappelijke discussie De stijging van zelfdoding onder ouderen zou ook samen kunnen hangen met de vergrote aandacht voor levensbeëindiging. “Er is een discussie gaande over het levenseinde en mensen zullen daar ook naar handelen”, vermoedt Latten. “Ook is er meer informatie over zelfdoding op internet, je kunt online pillen bestellen.” Publicist Rob Bruntink houdt zich al twintig jaar bezig met palliatieve zorg en euthanasie. “Het zou mij niet verbazen als de discussie over levensbeëindiging een rol speelt in de stijging van zelfdoding onder ouderen”, zegt hij. Als de wetgeving een leeftijd verbindt aan wanneer een leven voltooid kan zijn, kunnen ouderen denken: ‘Zie je wel, mijn leven is waardeloos’, aldus Bruntink. “De teneur van de discussie is dat je als oudere op het punt kunt komen dat je leven klaar is, zonder dat de dood je komt halen.”

