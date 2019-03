Waarom Nederland zo aantrekkelijk is voor buitenlandse tandartsen

Bewoners van een provincie als Drenthe zijn er al aan gewend om bij een tandarts genaamd Morales, Harb, Silva, Patha, Blanco of Corral in de stoel te zitten. Spanjaarden en Portugezen vormen inmiddels samen de tweede grote groep in het buitenland opgeleide tandartsen die hier werkt om het tekort aan Nederlandse tandartsen te compenseren. Op nummer één en twee staan al jaren Duitsers en Belgen.

Vijftien jaar geleden was het aandeel in het buitenland opgeleide tandartsen 6 procent. Inmiddels is het percentage bijna verdrievoudigd: het aandeel is dit jaar opgelopen naar 17 procent en zal volgens de beroepsverenigingen doorgroeien naar 25 procent of meer.

De Portugees Daniel Santos Silva (29) haalde de Provinciale Zeeuwse Courant omdat hij in april een praktijk begint in Sint-Annaland. Zeeland is met 35 procent buitenlandse tandartsen de Nederlandse recordhouder.

“Portugal en Spanje hebben een overschot aan tandartsen. Er is minder aandacht voor mondhygiëne en preventie. Het werk is meer probleem oplossend”, vertelt Santos Silva in vloeiend Nederlands. “Daarom gingen mijn vrouw, die ook tandarts is, en ik na ons afstuderen in het buitenland kijken. Door contact met een Portugese orthodontist hier werd het Nederland. We volgden in 2012 een taalcursus Nederlands en vonden via een bemiddelingsbureau snel een baan.”

Omscholen hoefde hij niet. “Mijn in Porto behaalde diploma heeft binnen de EU automatisch erkenning.”

Antibiotica Na zes jaar in het Zuid-Hollandse Oud-Beijerland - waar hij werkt met een Griekse en een Duitse collega - kreeg hij een kans toen twee tandartsen in Zeeland ermee wilden ophouden. “Een van hen is 65 en komt bij mij in dienst. Momenteel wordt de praktijk verbouwd. Per april heeft kliniek Molaar vier behandelkamers, een operatiekamer, microscoop en digitale mondscanner.” © Louman & Friso Nijmegen Wat klachten over buitenlandse tandartsen betreft, kan Santos Silva kort zijn: “In elk land heb je goede en minder goede tandartsen. Eén misser is niet representatief voor de hele groep.” Volgens de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde wordt in Zuid-Europa meer antibiotica gebruikt. “Maar ik doe dat zelden. Het belangrijkste is dat je goed kunt communiceren met de patiënten.” Het echtpaar kreeg hier een dochter en voelt zich goed geïntegreerd. Zijn vrouw werkt in Goeree-Overflakkee. De twee blijven in Rotterdam wonen omdat familie en vrienden hen daar makkelijk kunnen opzoeken. “En er is altijd wat te doen.” Veel buitenlandse tandartsen komen hier via een bemiddelingsbureau en ook deze bedrijven worden talrijker. Zij richten zich specifiek op bepaalde landen. Zo haalt Mordechy Zohar Tischler sinds anderhalf jaar tandartsen uit Duitsland en Zweden met zijn bedrijf Dentalrecruitment.eu. Hij is lyrisch over die twee landen omdat Zweedse universiteiten van topniveau zijn, en Nederland ‘historisch sterk verbonden is met Noord-Rijnland-Westfalen en Nedersaksen’.

Taaltoets “Zweden en Duitsers halen de taaltoets snel. De tandheelkundige filosofie en de mentaliteit lijken erg op de Nederlandse. Bovendien is voor een tandarts uit Essen drie dagen werken in Sittard goed te doen.” Veel buitenlandse tandartsen hoeven hier een aantal jaar slechts 30 procent belasting te betalen. Toch is geld niet de belangrijkste trekker voor Zweedse en Duitse jonge tandartsen. “Er is hier ook een goede werk-levenbalans.” In Zweden belemmeren investeerders en overheidspraktijken dat jonge tandartsen een eigen onderneming kunnen beginnen. Duitsland heeft 70.000 tandartsen, waar er elk jaar nog tweeduizend bijkomen. Voor hen is Nederland cultureel en geografisch heel dichtbij. Dit jaar hield Tischler wervingsbijeenkomsten in Stockholm, Malmö, Hamburg en Berlijn. In het najaar volgt het Ruhrgebied. “De match met Zweden en Duitsland is goed. Dit jaar halen wij 25 à 30 tandartsen naar Nederland.”

