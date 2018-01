Waarom moslims zich niet door Trump uit de tent moeten laten lokken

De islam leert dat het leven één grote test is, zegt hij. Trump is ook een test voor moslims. Je slaagt voor de Test van het Leven als je gewoon doorgaat met je leven - en niet voortdurend klaagt over Trump. Trumps woorden moeten niet onder je huid gaan zitten. Wie met de Test van het Leven wordt geconfronteerd, moet proberen een beter mens te worden. Beledig daarom nooit wie jou beledigt.

Wat valt op?

Een. De geestelijke kiest op geen enkele manier voor de slachtofferrol. Wie dat wel doet, krijgt dat vaak als een boemerang terug. Je wordt geframed als slechterik en een slechterik die zichzelf slachtoffer noemt, wordt in de beeldvorming nog slechter.