Waarom moest dat Franse gips direct van mijn arm?

Hij maakte een lelijke val op vakantie in Frankrijk, schrijft een lezer, brak zijn arm en kwam in het gips terug naar Nederland. Het eerste wat het ziekenhuis in zijn woonplaats deed, was dat gips er weer afknippen. Met een gebroken arm moet je vooral blijven bewegen, zei zijn behandelaar.

Eenmaal thuis op de bank raakte de lezer toch enigszins in verwarring. Hoe kan het dat twee landen zo verschillend omgaan met de behandeling van iets veelvoorkomends als een gebroken arm?

Armen en benen immobiliseren door ze in gips te wikkelen is de traditionele manier van behandelen, zegt Dirk Jan Moojen, orthopedisch chirurg in het Amsterdamse ziekenhuis OLVG. En met dat gips is ook niets mis. Zeker de eerste week dwingt het de patiënt tot absolute rust, zijn arm buigen is er niet bij, en zo helpt het de pijn te minimaliseren.

Een patiënt die een arm – of een been – zes weken niet beweegt, verliest in rap tempo spierweefsel

Voor sommige breuken is er ook geen andere oplossing. Maar als het gaat om breuken bij de elleboog of de knie is de moderne opvatting dat behandeling gericht moet zijn op zo min mogelijk functieverlies, zegt Moojen. "Als je een arm zes weken in het gips zet, staat hij keurig in een hoek van 90 graden als het gips eraf gaat. Dan is hij stijf, bewegen gaat niet zomaar."

Bovendien verliest een patiënt die een arm – of een been – zes weken niet beweegt in rap tempo spierweefsel. Moojen: "Het is zo weg, maar het kost veel tijd en moeite om het terug te trainen." Dus gaat zijn voorkeur, als de breuk het toelaat, uit naar een brace. Dat is een soort steunkous met banden, die steun biedt boven en onder de elleboog maar het gewricht niet vastzet.

Maar hij weet dat daar verschil van inzicht over bestaat. Ook binnen Nederland trouwens, al is de traditionele gipsbehandeling over de grens nog wijder verbreid.

'Hot topic' Hoe kan dat? Orthopeden komen elkaar toch tegen op internationale congressen, die wisselen de nieuwste inzichten toch uit in medische tijdschriften? Klopt, zegt Moojen. "Maar binnen de chirurgie zijn behandelingen nog lang niet allemaal evidence based (gebaseerd op praktijken die bewezen het beste werken, red.). Veel artsen behandelen breuken op een bepaalde manier omdat ze dat altijd zo hebben gedaan." Gips eromheen is zeker in het begin niet fout, maar laat het niet zo maar zes weken zitten Dirk Jan Moojen, orthopedisch chirurg Een 'hot topic' is het wel, zegt Moojen, die evidence based manier van werken. Maar veel vragen zijn nog niet beantwoord, zegt hij, en de aandacht van onderzoekers gaat in eerste instantie uit naar de vraag of opereren de beste oplossing is of niet. En wat is dan de beste manier om te opereren? Aandacht voor de herstelfase is er minder. De ene orthopedisch chirurg omarmt die evidence based manier van werken wat meer dan de ander. En dat zal de keuze bepalen voor de traditionele behandeling of toch liever die functionele. Nu staat het vakantieseizoen voor de deur. Raadt Moojen mensen die iets breken in het buitenland aan om te protesteren als hun arm of been in het gips wordt gezet en te vragen om een brace? Nee, niet doen, zegt Moojen. "Gips eromheen is zeker in het begin niet fout, maar laat het niet zo maar zes weken zitten. Vraag niet al te lang na terugkeer in Nederland het advies van een Nederlandse arts."

