Waarom Michael Matthews nog geen Kittel is

Michael Matthews is geen Marcel Kittel of John Degenkolb. En het is heel eerlijk gezegd ook appels met peren vergelijken. De Duitse succescoureurs blonken uit op kaarsrecht en vlak asfalt. Hun dijen leken gebeeldhouwd voor het vlakke land. Matthews is een Australische turbo, een ranke, uiterlijk gedrongen machtssprinter die zijn surplus aan kracht het best kwijt kan als het wegdek omhoog loopt.

Lees verder na de advertentie

Gisteren was zo'n dag. De rit naar Longwy, het drielandenpunt tussen Frankrijk, België en Luxemburg overziend, eindigde in de majestueuze citadel van de Noord-Franse stad. De Franse zeventiende-eeuwse vestingbouwer Vaubun had goed voorzien dat deze heuvel van strategisch belang was voor de noordelijke grenzen van het vorstendom van de Zonnekoning, Lodewijk XIV. Longwy staat tegenwoordig op de Werelderfgoedlijst van de Unesco.

Matthews was echter niet in Longwy om cultuurgeschiedenis op te snuiven. De etappe had bij zijn ploeg voor deze Tour de France het nodige gewicht gekregen. Dit was Matthews-country, hier zou de nieuwkomer moeten gedijen. Beter nog: hij zou voor een etappezege kunnen gaan, zoals hij met overmacht in Bern deed een paar weken eerder tijdens de Ronde van Zwitserland. Wereldkampioen Peter Sagan beet toen in het Zwitserse stof. Matthews reed in Longwy opnieuw zijn ledematen leeg maar nu het was Sagan die aan de haal ging met het nieuws en de bloemen.

Michael kon uiteindelijk het wiel niet houden op een cruciaal moment

Het was van diep gekomen, die explosie op de vesting. Zo diep dat Matthews bijna bevroor op zijn fiets. Nadat hij met pijn en moeite het frame onder zijn zitvlak had verwijderd werd het even zwart voor zijn ogen. De Australiër wankelde maar werd door een verzorger in balans gehouden.

Nog niet vlekkeloos Het had een vlekkeloze teamoefening richting de finishstreep moeten worden, maar de sprintrein vertoonde kinderziekten, oordeelde Nederlands kampioen Ramon Sinkeldam zuur. "Hij kan enorm goed in z'n eentje door het peloton racen. Dat is allemaal wel prima, maar je moet het wel als ploeg doen. En soms wacht hij af. Dan moeten wij hem weer ophalen. Hij moet zich leren inhouden en ons ons werk laten doen." Volgens Sinkeldam is de 'verbinding' tussen afmaker en aanjagers nog niet gemaakt. "Met Matthews zijn we aan het aftasten. Van Kittel en 'Dege' wisten wij precies wat zij gingen doen. En zij wisten naadloos waar zij moesten zitten, wanneer rust te houden of juist gas geven. Dat was het resultaat van vijf jaar samenwerken." De ploegleiding wilde niet al te hard oordelen over de nieuwkomer. "Matthews raakte de jongens kwijt op de laatste twee kilometer, op die klim. Dat maakt het verschil of je aan Sagan gewaagd bent of niet", meende Aike Visbeek. "Ik weet niet of het komt omdat je wel of niet bent ingespeeld op elkaar. Sagans ploeg is dat ook niet. Ik wil dat niet als excuus opvoeren, Michael kon uiteindelijk het wiel niet houden op een cruciaal moment." Vaubans ommuurde citadel had Sunwebs Tour van een historische tint moeten voorzien. Veel van zulke zware aankomsten kent deze editie van de Ronde namelijk niet, beaamde Visbeek. "Je kunt dit ook lastig oefenen." De jacht op een etappezege wordt voor de ploeg een stuk lastiger. "Dit was misschien wel de beste kans om een rit te winnen." Etappe 4, Tour de France 2017 © Sander Soewargana

Tour verandert Verviers in vesting Verviers maakte bij de start van de derde etappe overduidelijk dat de gemeente niet terugdeinst voor zwaar geschut om terroristen buiten de stad te houden. De toegangswegen naar het parcours waren afgezet met pantserwagens en containers. Paracommando's patrouilleerden de straten alsof de stad in een staat van beleg verkeerde. Het is een gebruikelijk beeld geworden in de grote steden en de locaties waar veel publiek bijeenkomt. Toch blijft het voor velen ongemakkelijk, ook in de regering zelf. Minister van binnenlandse zaken Jan Jambon zei vorige week dat 'wij niet mogen verglijden naar een politiestaat. Dat lijkt me toch niet de maatschappij waarin we willen leven?'

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.