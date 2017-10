Waarom met 3 graden carnaval vieren? Het Oktoberfest rukt op

En daarvoor hoeven ze niet naar Beieren. Dit jaar telt Nederland ruim tweehonderd oktoberfeesten.

Die hebben een groot voordeel boven carnaval: het weer. Dit weekend wordt het een graad of 17 en er valt een enkel spatje regen. Kom daar maar eens om in februari of maart, wanneer carnaval de vasten inluidt. Dan is het gemiddeld 3 tot 6 graden, met kans op sneeuw en nachtvorst. Dat is bibberen in je feestjurk. Naar verluidt is de moeder aller oktoberfeesten, dat in München, ooit vervroegd om optimaal van zwoele septembernachten te kunnen genieten; het is al veertien dagen geleden begonnen. Op 3 oktober is het af. Wie 17 graden nog wat aan de koude kant vindt, kan het vliegtuig nemen naar de Emiraten of Zuid-Afrika. Ook in Dubai en Port Elizabeth viert men het Oktoberfest.

In Nederland kan iedereen die zin heeft in een pul bier, of twee, nog de hele maand terecht. Tot eind oktober worden er feesten georganiseerd, de meeste in Brabant, Limburg en Utrecht.

Wel even het drinklied 'Ein Prosit' instuderen, een Oktoberfest-klassieker.

Voor de dames: bestudeer voor u gaat de strikcode van het dirndl-schort. Links op de buik zegt dat u vrijgezel bent, zit die rechts dan bent u bezet.

Een strik midden op de buik betekent dat de liefde nieuw is voor u. En heeft u uw schort op de rug vastgestrikt, dan bent u weduwe óf u behoort tot de bediening.