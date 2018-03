Waarom mensen die tegen de zomertijd zijn, volstrekte onzin praten

Sommige mensen zijn tegen. Een veelgehoord argument is dat de wintertijd de natuurlijke tijd zou zijn. Dat is echter volstrekte onzin.

Elke tijdrekening is een willekeurige afspraak. Bij ons begint de dag (het etmaal) midden in de nacht. Daar is niets natuurlijks aan. In het oude Israël, in het oude Mesopotamië en nog steeds bij joden en islamieten begint de dag bij zonsondergang. Elke nieuwe dag begint dus op een ander tijdstip. De Mesopotamische dag (etmaal) bestond uit twaalf uren van gelijke lengte. De Mesopotamiërs deelden de nacht ook nog in in drie nachtwakes, die in de winter langer duurden dan in de zomer.

De Grieken, Romeinen en middeleeuwers deelden de dag in in twaalf uren en de nacht in drie of vier nachtwakes. Omdat de dag in de zomer langer was dan in de winter, duurden de uren in de zomer langer. Het zesde uur (hora sexta) viel ongeveer midden op de dag, tijd voor 'siesta'.