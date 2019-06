Waarom Maarten het nu (waarschijnlijk) wel gaat halen

Vorig jaar staakte hij zijn tocht, waarmee hij ruim vijf miljoen ophaalde voor kankeronderzoek, na 163 kilometer. Wat heeft hij geleerd van de vorige keer? Meer slaap en meer pasta, is het plan.

Een simpele rekensom wees uit dat Maarten van der Weijden vorig jaar te weinig had gegeten in verhouding tot de hoeveelheid calorieën die hij had verbrand. Hij had tijdens de 55 uur dat hij in het water lag 13.000 calorieën ingenomen, maar er 30.000 verbruikt.

Vorig jaar kwam er, naast de standaard sportgels, af en toe een warme maaltijd tussendoor. Dat was meer per toeval. Gaf Maarten aan zin te hebben in pizza, dan zorgden enthousiaste volgers van zijn tocht ervoor dat er een pizza aankwam. Nu zijn er meer momenten ingepland om een flink bord pasta naar binnen te schuiven. De zwemmer denkt dat het moet lukken om rond de 20.000 calorieën in te nemen. Nog steeds minder dan hij gaat verbruiken, maar het gat is wel kleiner.

Meer slaap

Soms ligt de boot naast Van der Weijden even stil. Dan slaapt de zwemmer op de boot. Langer dan vorige keer, om beter uit te rusten. Hij is van plan om af en toe drie of vier uur te slapen, in plaats van de powernaps van twintig minuten die hij vorige keer had. De zwemmer was bang dat zijn lichaam, door lang te slapen, in een herstelstand zou schieten waardoor hij extreme spierpijn zou krijgen. Dat viel mee.

Cafeïnepillen om wakker te blijven neemt hij niet meer, hij denkt dat zijn maag daar vorige keer door van slag raakte. In plaats daarvan kauwt hij op de cafeïnekauwgom van schaatser Mark Tuitert om wakker te blijven. Het pepmiddel wordt opgenomen via het slijmvlies in de wangen waardoor de maag minder wordt belast.

De natuur helpt dit keer ook een handje mee. Vorige keer moest hij lange nachten doorzwemmen, omdat hij zijn tocht in augustus ondernam toen het langer donker was. Dit weekend, met de kortste nacht, heeft hij daar minder last van.