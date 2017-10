Waarom legt de rechter soms wel en soms geen tbs op?

In 2011 werd hij veroordeeld voor een dubbele verkrachting en een reeks gewelddadige afpersingen. Hij kreeg daarvoor geen tbs (een maatregel waardoor iemand veel langer kan worden vastgehouden) omdat hij niet meewerkte aan psychologische onderzoeken.

Uitzonderingen

Het is lastig om iemand die niet meewerkt tbs te geven. Toch zijn er uitzonderingen. Tbs zonder psychologisch rapport gebeurt in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld met pedoseksueel Robert M. "De rechter heeft de bevoegdheid om ook zonder psychologisch rapport tbs op te leggen, maar een rechter heeft in ieder geval iets van een aanknopingspunt nodig om dat te mogen", zegt woordvoerder Barbara den Uijl van de Raad van de Rechtspraak. "Daarbij moet je denken aan gesprekken met mensen uit zijn of haar omgeving, leerkrachten, ouders, kennissen of oude psychologische rapportages. Iets moet de indicatie rechtvaardigen voor tbs."

Michael P. had voor zijn veroordeling in 2011 geen strafblad. Daarin zit al een verschil met Robert M., die in Duitsland een voorwaardelijke celstraf had gehad voor het verspreiden van kinderporno. En bij P. stuitte justitie in P.'s sociale omgeving ook niet op vreemde zaken die tbs rechtvaardigden. De rechter kon hierdoor niet vaststellen of P. leed aan een psychiatrische ziekte of stoornis, zodat hij als volledig toerekeningsvatbaar werd beoordeeld en geen tbs kreeg.

Op de vraag of P., mocht hij de dader zijn, ook als hij weigerachtig is nu wel tbs kan krijgen, wil de Raad van de Rechtspraak niet ingaan. "Dat is aan de rechter, het is niet kies daarover nu al te speculeren."

