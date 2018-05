Waarom kon Malek F. na een gedwongen opname gewoon weer naar huis?

De Syriër met Palestijnse wortels Malek F. vlucht in 2014 naar Nederland, samen met zijn broer. Nadat zijn vader omkomt tijdens de vlucht naar Italië, krijgt F. volgens zijn familie allerlei waanideeën. Als het zo uit de hand loopt dat hij zijn broer mishandelt, stapt deze in januari dit jaar naar Parnassia, de grootste ggz-instelling van Nederland.

De vraag is nu of F. ook in de war was toen hij drie mensen neerstak op Bevrijdingsdag, of dat hij een terroristisch motief had. Deze week maakte het Openbaar Ministerie bekend dat begin maart bij de politie een anonieme melding binnenkwam, waarin werd gewaarschuwd dat F. van plan zou zijn om een terroristische daad te plegen. Niet bekend is of Parnassia op de hoogte was van de melding.

Pas als hij in februari zijn huisraad op straat gooit, wordt F. tegen zijn wil opgenomen in de kliniek van Parnassia. Hoeveel weken hij daar is geweest, wil de instelling niet zeggen. Volgens zijn broer, die in het Algemeen Dagblad zijn verhaal deed, gaat het om twee aaneengesloten periodes van drie weken.

Waarom liet de ggz-instelling Malek F. gaan?

In Nederland wordt iemand pas gedwongen opgenomen als hij een gevaar voor zichzelf of anderen vormt. Het moet zeer aannemelijk zijn dat het gevaar voortkomt uit een psychiatrische stoornis. Dit wordt eerst beoordeeld door de crisisdiensten van ggz-instellingen en daarna gecontroleerd door de burgemeester.

Of deze zogeheten inbewaringstelling, IBS, terecht is, wordt naderhand beslist door een rechter, die hiervoor speciaal naar de kliniek komt. Na enkele weken moet de rechter beslissen of de patiënt nog langer opgenomen moet worden. Deze verlenging heet een Rechtelijke Machtiging (RM) en kan tot een half jaar duren.

Volgens de broer van Malek is hij slechts kort opgenomen. Dat maakt het aannemelijk dat Malek een IBS heeft gehad die daarna niet of voor korte tijd verlengd is. Na zijn opname is Malek thuis behandeld, zegt Parnassia. Deze zogeheten ambulante zorg is sinds een aantal jaren gebruikelijk na opnames: het idee erachter is dat iemand het beste herstelt in zijn eigen omgeving.

Het verhaal van F. raakt aan de discussie over de kwaliteit van ambulante zorg

Het verhaal van F. raakt aan de discussie die op dit moment gevoerd wordt in de ggz over de kwaliteit van ambulante zorg. Volgens de familie van F. nam hij ondanks deze zorg aan huis toch zijn medicatie niet, waardoor hij zijn daad op Bevrijdingsdag pleegde. Zij vinden de zorg onvoldoende.

Kritiek op de ambulante zorg is er al langer. Het Trimbosinstituut, dat de ontwikkeling jaarlijks evalueert, wijst er keer op keer op dat het aantal bedden in de kliniek hard is afgebouwd, terwijl de zorg aan huis nog niet voldoende is opgebouwd. Het resultaat is dat ambulante behandelaren van patiënt naar patiënt sjezen en de kwaliteit van de zorg daaronder lijdt.