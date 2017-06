Waarom kan de één wel goed tegen de hitte en de ander niet?

Nederland wordt momenteel 'geteisterd' of 'verblijd' met een hittegolf, het is maar net wie je het vraagt. Want iedereen lijkt anders te reageren op warmte. Waar de één zijn voeten bij 25 graden in een koud voetenbad steekt, loopt de ander bij 30 graden nog in trui over straat. Hoe kan dat, en wat zijn de opties voor degenen die warmte onprettig vinden?

Niet iedereen zweet even makkelijk, weet hoogleraar thermofysiologie Hein Daanen van de Vrije Universiteit. En juist de achterblijvers in transpiratie hebben het deze dagen zwaar. "Onze huid is normaal gesproken ongeveer 30 graden. Nu, in deze hitte, tikt hij de 35 graden aan door de bloedvaten te verbreden. Zo staan die meer warmte af."

Maar als het in de omgeving al bijna 35 graden is, biedt die bloedvatverbreding geen soelaas meer. "Gelukkig is er zweet, dat het lichaam heel rap kan afkoelen. In dit weer zweet je zo 150 milliliter per uur, genoeg om de 650 Watt aan warmte kwijt te raken die het lichaam dan opwekt."

Gemiddeld heeft de mens tussen de twee en drie miljoen zweetklieren, maar sommigen moeten het met minder doen. Ook gaat er wel eens wat mis in de aansturing van die zweetklieren. In beide gevallen zweet de persoon in kwestie niet voldoende, met een opgelaten gevoel en rood hoofd tot gevolg.

Tips Lichaamsomvang speelt ook een rol. Grof gezegd hebben korte en zware mensen meer moeite hun lichaamswarmte af te geven aan de omgeving. Ze hebben een ongunstiger verhouding van inhoud en huidoppervlak, vergeleken met lange en dunne mensen. We koelen onze doden, maar onze levenden niet Hoogleraar thermofysiologie Hein Daanen Die inactieve zweetklieren en grotere omvang spelen een oncomfortabel gevoel in de kaart. En zelfs agressie. "In de Verenigde Staten zijn er statistisch meer moorden bij hitte dan bij lagere temperaturen." Aan je lichaam verander je niet veel. Maar Daanen heeft wel wat tips. "Standaardadviezen. Veel drinken, want dan zweet je makkelijker. Het liefst koele dranken. Je hoort wel eens dat je beter hete thee of soep kunt drinken met dit weer, dat zou de moeilijke zweters net het zetje kunnen geven om toch te gaan transpireren. Maar cola met ijsblokjes lijkt toch zinniger." En verder koele ruimtes met airco opzoeken. Het is een open deur, maar Daanen vindt airconditioning een onderschat fenomeen. "In de winter stoken we ons warm, maar in de zomer staat de airco vanwege het milieu uit. Terwijl het voor sommige mensen echt belangrijk is, even wat verlossing." In Spanje stuurden ze schoolkinderen vorige week naar een mortuarium. "We koelen onze doden, maar onze levenden niet", verzucht hij.

