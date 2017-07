Waarom je in Berlijn eenvoudig onvindbaar bent

Negentig jaar later staan in het straatnamenregister nog steeds tal van straten met dezelfde naam. Zo komt de Berlinerstraße nog acht keer voor. De huidige twaalf districtsbesturen missen blijkbaar het lef om burgers hun straten met gekoesterde namen te ontnemen. Maar het betekent wel: even een foutje in de postcode en je bent onvindbaar.

Lees verder na de advertentie

Kan het vinden van de goede straat al problematisch zijn, het vinden van het goede huis kan ook tot verwarring leiden. Berlijn is de enige Europese hoofdstad met twee huisnummersystemen. Al ver voor 1920 hadden de randgemeenten het ook in ons land bekende zigzagsysteem ingevoerd: huisnummer 2 bevindt zich tegenover nummer 1. Andere delen van Berlijn handhaafden het hoefijzersysteem: de nummering loopt eerst rechts op, na het oversteken loop je terug en gaat de nummering links verder.

Mark Twain wond zich daar meer dan honderd jaar geleden al over op: "At first one thinks it was done by an idiot; but there is too much variety about it for that; an idiot could not think of so many different ways of making confusion..."

Als toch de straat en het goede huis(nummer) zijn gevonden, wacht mogelijk nog een verrassing. In Berlijn zijn flatgebouwen met woningen die allemaal dezelfde ingang én hetzelfde huisnummer hebben. Bij je brievenbox en huisbel moet dus wel je achternaam staan, anders blijf je voor de postbode en bezoekers onvindbaar.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.