Waarom Israël elf jaar na dato pas de aanval op een Syrische reactor claimt

De Israëlische inlichtingenminister, Israel Katz, liet op Twitter weten: 'De operatie en haar succes maken duidelijk dat Israël nooit zal toestaan dat nucleaire wapens in handen komen van hen die zijn bestaan bedreigen - Syrië toen, Iran nu.'

Lees verder na de advertentie

Dat de Israëliërs achter de aanval zaten, was vanaf het begin duidelijk

Syrië werkte elf jaar geleden in het geheim aan een nucleair programma met hulp van Noord-Korea. Het werkten aan een nucleaire faciliteit in het oosten van het land. Het gebouw leek eenvoudig, zonder muren, bewaking of andere opsmuk. Zo probeerden zij geen aandacht te vestigen op de activiteiten die in en onder het gebouw plaatsvonden. Maar na uitvoerig onderzoek door de Israëlische geheime diensten kwam het geheime project toch aan het licht. Israël ging op 6 september 2007 over tot bombarderen, na de Amerikanen daarover te hebben geconsulteerd.

De informatie die de Israëliërs naar buiten brachten is uitzonderlijk gedetailleerd. Beelden van het bombardement zijn openbaar gemaakt, de wijze waarop het ging. Acht straaljagers stegen 's nachts op en drongen vanuit de Middellandse Zee het Syrische luchtruim binnen en vlogen direct op hun doel in het oosten af. Na het bombardement vlogen ze terug via Turkije. De reactor bevond zich overigens in een gebied dat tot een aantal maanden geleden in handen was van Islamitische Staat. Momenteel zitten de Koerden en Amerikanen in dit deel van Syrië.

Dat de Israëliërs achter de aanval zaten, was vanaf het begin duidelijk, maar zij lieten zich daar tot gisteren niet over uit. Ze wilden er geen ruchtbaarheid aan geven, uit angst dat Assad zich door de publieke druk in zijn eigen land gedwongen zou voelen om de aanval militair te beantwoorden.