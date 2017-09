Waarom is een behandeling in het ene ziekenhuis duurder dan het andere?

Raar toch, dat een behandeling in het ene ziekenhuis (veel) duurder is dan in het andere?

Een man die zich wil laten steriliseren kan bij het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer terecht voor 184 euro, wanneer hij verzekerd is bij VGZ. Een Menzis-verzekerde is voor diezelfde ingreep bij het Erasmus MC in Rotterdam drie keer zo veel kwijt, schrijft de Consumentenbond in een vergelijking. Dat klopt, reageert het Erasmus MC. Het ziekenhuis baseert zijn prijs op de gemiddelde prijs van de sterilisaties het jaar ervoor. Dat waren er maar drie of vier, zegt een woordvoerder, want voor een eenvoudige ingreep als een sterilisatie verwijst het academische ziekenhuis meestal door naar een regioziekenhuis. Het Erasmus doet alleen ingewikkelde gevallen; mannen die ziek zijn en ook gesteriliseerd moeten worden. Dat hoeft maar een keer duur uit te pakken en de gemiddelde prijs gaat flink omhoog. Draai die vraag maar om, zegt koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland: ieder ziekenhuis heeft zijn eigen populatie, zijn eigen specialisaties en zijn eigen begroting, dus het zou pas raar zijn als de prijzen overal hetzelfde waren.