Toch maar geabonneerd op vlogger Logan Paul

Logan Paul kan niet veel. Hij kan een beetje muziek maken, een beetje acteren, niet schilderen, niet schrijven. Maar hij doet gekke dingen. Hij schijnworstelt met een beer of een krokodil, steekt matrassen in brand, springt op tafels, zet malle hoofddeksels op, lift van Canada naar Mexico, en elke dag zet hij een vlog online.

Vijftien minuten meligheid.

Verklede verveeldheid. Leegte.

Logan Paul is groot en blond en heeft een brede nek. Hij draagt zijn haar in een wild geföhnde kuif. 22 is hij intussen. 2017 noemt hij in een terugblik the best year of my life.

Hij kocht een reusachtige villa voor 6,5 miljoen dollar, maar omdat hij niet helemaal tevreden was liet hij een vijver met koikarpers aanleggen, liet de muren van het guesthouse uitzinnig beschilderen, kocht de duurste Mercedes SUV, en kocht een schoolbus die hij liet verbouwen tot coolbus, met ramen die per knopdruk getint zijn, installeerde een thuisbioscoop, en oja, kocht een Rolex.

Alles wat in mij nog oud-links en anti-Amerikaans is (is niet veel meer hoor) komt omhoog als ik hem zie. Maar mijn dochter vindt hem groots, kan uren naar hem kijken, terwijl hij zijn streken uithaalt en zijn ongein debiteert, alles in staccato-montage.

Zijn naam werd een merk. Met merchandise. Hij pocht daar graag mee. Met wat hij internet domination noemt, de miljoenen volgelingen in zijn fanschare, de 'Logang', met de grootste 'meet & greet in the world' waar hij zich door honderden liet toejuichen in een winkelcentrum, met zijn biljoenen views ('zelfs oude mensen weten wie ik ben!') etcetera, etcetera.

Waarin vind je hem zo goed?, vroeg ik mijn dochter. 'Hij maakt veel kinderen gelukkig.'

Onlangs was hij in Japan. Om een nachtje te kamperen in een griezelbos dat de reputatie heeft zelfmoordenaars aan te trekken. Filmend stuiten ze onverhoeds op een lijk, het hangt in een boom. Logan Paul is geschokt, maar herpakt zich, grapt, filmt, zoomt in op paarse handen, nog meer views, nog meer geld, nog meer roem. Zijn spannendste vlog ooit, belooft hij. Mijn dochter keek ernaar; maar het was zo naar dat ze zich af moest wenden.

En toen kwam de kritiek. Een hele grote golf. Smakeloos was het, respectloos. Logan Paul haalde zijn vlog snel van YouTube, postte een op zijn iPad getikte verontschuldiging en kreeg nog meer kritiek omdat hij had gerept van zijn macht. Dus volgde een tweede verontschuldiging op camera, hij toonde zich aangedaan. Een vlog bleef die dag uit, hij moest zich even bezinnen.

Waarom vind je hem zo goed?, vroeg ik mijn dochter. Ze had met hem te doen. "Hij maakt heel veel kinderen gelukkig", zei ze. Ze moet vaak om hem lachen. En ze vindt hem knap - soms.

En hij kan ook heel aardig zijn. Ze toont een vlog waarin hij in afgelegen Eugene, Oregon, een ziek baby'tje bezoekt dat ook Logan Paul heet. Hij schrijft voor de ouders een cheque uit van achtduizend dollar voor medische kosten.

Een echte weldoener.

Ik heb nu ook een abonnement.

