Waarom het Zweeds vaak erg op het Nederlands lijkt

Minder bekend is dat we ook enkele tientallen andere woorden aan het Zweeds hebben ontleend, zoals alk (vogel), grenen (hout), ombudsman en walrus.

Daarentegen bevat het Zweeds volgens de Uitleenwoordenbank van Nicoline van der Sijs ruim tweeduizend woorden met Nederlandse (of Nederduitse) wortels, uiteenlopend van andakt (aandacht) tot svavel (zwavel). Sommige daarvan zijn in de late middeleeuwen in het Zweeds terechtgekomen dankzij handelscontacten: het Nederduits, dat sterk op het Nederlands lijkt, was destijds de handelstaal in de Hanzesteden.

Gustaaf II Adolf (1594-1632) liet zelfs een stad naar Hollands voorbeeld bouwen: Göteborg

Vooral aan het begin van de 17de eeuw was de Nederlandse invloed op het Zweeds groot. Toen haalde de Zweedse koning Gustaaf II Adolf (1594-1632) Hollanders en Vlamingen naar Zweden om zijn land economisch te stimuleren. Hij liet zelfs een stad naar Hollands voorbeeld bouwen: Göteborg. In het stadsbestuur speelden Hollanders een grote rol en het Nederlands was er zelfs een tijdlang de officiële voertaal (naast het Zweeds).

Dat verklaart waarom er nog altijd veel alledaagse woorden met Nederlandse wortels in het Zweeds voorkomen, zoals anmoda (een verbastering van aanmoedigen), befäl (bevel), befordra (bevorderen), härska (heersen), merendels (merendeels), ordna (ordenen) rådbråka (radbraken) en smärta (smart).

