Waarom het Nederlandse succes in deze Tour niet onverwacht kwam

De een was blij, de ander misschien nog wel vrolijker. Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk waren gisteren in Parijs erg tevreden over hun uiteindelijke klassering in de Tour de France.

Lees verder na de advertentie

En niet alleen zij. De Tour was een van de succesvolste vanuit Nederlands perspectief sinds misschien wel de racedagen van Gert-Jan Theunisse en Steven Rooks eind jaren tachtig. Niet alleen door de tweede en vijfde plek van respectievelijk Dumoulin en Kruijswijk, maar ook door de twee sprintzeges van Dylan Groenewegen aan het eind van de eerste week.

Het nieuwe adagium: eerst presteren in een 'kleinere' grote ronde, dan de topposities in de Tour aanvallen

Ook Steven Kruijswijk, hier naast geletruidrager Geraint Thomas bewees een goed klassement te kunnen rijden. © AP

Komt dit onverwacht? Nee. Zowel Dumoulin als Kruijswijk heeft al bewezen dat ze een klassement kunnen rijden. Allebei in de Giro, de koers waar ze zich het best bij voelen. Kruijswijk, die stiekem liever in Italië rijdt, was op weg naar winst tot hij in 2016 in een sneeuwwand belandde op twee dagen van het eind. Dumoulin won het roze vorig jaar en werd dit jaar tweede.

Procentjes Bovendien heeft Nederland de afgelopen jaren ook wel goede klassementsrenners gehad. Bauke Mollema, Robert Gesink (en in mindere mate Laurens ten Dam) plaveiden de weg met top-10-finishes in de Tour de France. Gesink was de laatste in 2015, met een zesde plek. Hoger dan een vijfde plek kwamen die Nederlanders alleen niet, ook al reed Mollema in 2016 twee dagen voor het eind nog op de tweede plek in het klassement. Die barrière is Dumoulin nu voorbij. Hij is misschien wel het beste voorbeeld van het nieuwe adagium: eerst proberen in een ‘kleinere’ grote ronde te presteren, voordat de topposities in de Tour worden aangevallen. Dumoulin (27) en Kruijswijk (31) hebben nu bovendien een leeftijd waarop wielrenners vaak op hun top zijn. Vooral Dumoulin verbetert zich nog steeds. Hij zit pas in zijn tweede echte jaar als klassementsrenner. Er komen elke keer nog ‘extra procentjes’ bij, zoals Sunweb-ploegleider ­Arthur van Dongen dat noemt.

Opblazen Tegelijkertijd kent Dumoulin precies zijn grens. “Ik weet waar mijn limiet ligt”, zei hij meerdere malen. “En ik kan nu eenmaal niet harder dan dat.” Nou ja, dat kan wel, maar dan blaast een renner zichzelf op. Dat Dumoulin dat niet doet, tekent de professionaliteit waarmee hij zijn doelen nastreeft. Kruijswijk evenaarde de vorm van zijn bijna-winst in de Giro van 2016. In die vorm bewees hij dat hij ook in de sterker bezette Tour bij de besten hoort. Kruijswijk had ploeggenoot Primoz ­Roglic naast zich in de bergen. Het duo werd uiteindelijk vierde en vijfde. Na afloop sprak de Brabander dan ook met trots over hun prestatie. “Sky weet hoe het is om een grote ronde te winnen, maar wij laten met de ploeg zien dat we ook ver komen als je aanvallend durft te koersen. Dat is erg fijn.” Kruijswijk en Dumoulin weten dat ze de komende jaren in waarschijnlijk dezelfde condities rijden. Dumoulin rijdt tot 2022 bij Sunweb, Kruijswijk tot 2021 bij Lotto-Jumbo. Beide ploegen hebben naar verluidt een budget van tussen de vijftien en twintig miljoen euro.