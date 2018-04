Waarom er nog altijd meer sportscholen bij komen

Als de volksgezondheid gelijke tred houdt met het aantal fitness-scholen, dan moet de Europeaan in blakende vorm verkeren. Er lijkt een schier onuitputtelijke markt te zijn voor mensen die behoefte hebben aan beweging, zo bleek ook deze week uit de kwartaalcijfers van sportschooluitbater Basic-Fit. In de eerste drie maanden van dit jaar zag het beursgenoteerde bedrijf het aantal abonnees op jaarbasis met een kwart stijgen naar 1,6 miljoen.

Die abonnees bevinden zich niet alleen in Nederland: Basic-Fit heeft ook vestigingen in België, Luxemburg, Frankrijk, en Spanje. In totaal heeft de keten 533 sportscholen en de rek is er nog lang niet uit. De bedoeling is dat er in de loop van dit jaar nog zo'n honderd vestigingen bij komen.

Amerikaans model

"Ze groeien met name in het buitenland", zegt analist Nico Inberg van beleggersplatform IEX. "Basic-Fit neemt de Amerikaanse markt als voorbeeld. Daar gaat ongeveer 17 procent van de bevolking naar de sportschool. In Nederland hebben ze dat percentage inmiddels bereikt."

In Nederland staat onderhand op iedere straathoek een fitnessclub. Basic-Fit groeit vooral in Frankrijk, waar de cultuur van 'naar de sportschool gaan' nog in ontwikkeling is. Het vertrouwen bij beleggers is groot. Inberg: "Toen Basic-Fit in juni 2016 naar de beurs ging was er heel weinig interesse in het aandeel. Het was zo'n 15 euro waard. Nu is dat ruim 25 euro."

Een avondje fitnessen past ook bij de in­di­vi­du­a­lis­ti­sche maatschappij

Inberg heeft verschillende verklaringen voor het aanhoudende oprukken van sportstudio's, te beginnen bij de heersende trend, vooral onder jongeren, om gezonder te willen leven: "Ik volg ook voedingsconcern Wessanen en daar zie ik dat gezonde voeding in de lift zit. Jonge mensen leven bewuster. Als je vroeger niet rookte, hoorde je er niet bij. Tegenwoordig ben je als roker een paria."

Een avondje fitnessen past ook bij de individualistische maatschappij, denkt Inberg: "Mensen die bezig zijn met hun lijf en lichaam, zijn bezig met zichzelf." Een keten als Basic-Fit, maar ook concurrenten als Fit For Free (88 vestigingen) en Anytime Fitness (68 filialen die 24 uur per dag open zijn) spelen alert in op de wensen van de moderne consument. Maar ook op de mogelijkheden die de verzamelde gegevens van die consumenten allemaal bieden. "Op basis van die data kunnen ze abonnees een trainingsschema aanbieden, passend op de sport die ze nog meer beoefenen."

Sommige sportscholen bieden al abonnementen aan van 7,50 euro per maand. Bij Basic-Fit kunnen klanten vanaf twee tientjes in de maand onbeperkt sporten. Zij zitten er dan wel een jaar aan vast. Wie maandelijks wil kunnen opzeggen, betaalt iets meer. De energie die fitness-studio's steken in het binden van klanten geeft aan wat de voornaamste terging van de branche is: het falen van goede voornemens. Sportscholen varen in januari wel bij de goede bedoelingen die horen bij een nieuw jaar. Dan moeten en zullen de kilo's eraf. Inberg: "Maar in februari zitten de fitness-studio's alweer met lege ruimtes."