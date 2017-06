Waarom Elliott het aandeel in AKZO uitbreidt, ondanks onvrede

Gaat het investeringsfonds Elliott meer reuring veroorzaken rond AkzoNobel? Of heeft Elliott, dat de afgelopen maanden felle kritiek uitte op Akzo’s leiding, er juist vertrouwen in dat diezelfde leiding AkzoNobel winstgevender maakt waardoor het aandeel in waarde stijgt?

Lees verder na de advertentie

Die vragen rijzen nu Elliott een belang van 5,01 procent (12,65 miljoen aandelen) in AkzoNobel heeft opgebouwd. Daarmee is Elliott na de Amerikaanse beleggers MFS en Causeway Akzo’s grootste aandeelhouder.

Waarschijnlijk heeft Elliott zijn belang vergroot, omdat het denkt dat Akzo’s koers gaat stijgen

AkzoNobel werd vanaf maart belaagd door zijn branchegenoot PPG. Elliott roerde zich nadrukkelijk in die overnamestrijd. Die strijd werd vorige week beslecht toen PPG zijn kooppoging staakte. Topman McGarry achtte het risico van een vijandige overname – Akzo’s leiding wilde niets van een koop weten – te groot.

Elliott kocht zich in het najaar van 2016 in bij AkzoNobel en roerde zich toen de Akzo-top de eerste twee biedingen van PPG verwierp en ook weigerde om met McGarry te praten. Elliott, dat toen 3,25 procent van Akzo’s aandelen bezat, eiste dat topman Büchner en president-commissaris Burgmans met PPG het gesprek aangingen. Toen ze dat weigerden, begon Elliott zelfs een rechtszaak om een aandeelhoudersvergadering af te dwingen over Burgmans’ functioneren. De rechter wees die eis af.

Tegelijkertijd vergrootte Elliott zijn belang in Akzo naar 4,9 procent. Deze week overschreed dat belang de 5 procent. Zo’n grensoverschrijding moet een aandeelhouder melden bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Waarschijnlijk heeft Elliott zijn belang vergroot, omdat het denkt dat Akzo’s koers gaat stijgen. Büchner heeft de verkoop van Akzo’s chemiepoot aangekondigd en een groot deel van de opbrengst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders. Elliott drong op die afsplitsing aan. Mogelijk is ook dat Elliott zich met Akzo blijft bemoeien. Niet uitgesloten is dat Elliott speculeert op een nieuw bod van PPG. Zo’n bod mag PPG overigens pas over een half jaar doen.

Weglopers Behalve Elliott waren er meer aandeelhouders die tijdens de overnamestrijd aandrongen op gesprekken tussen AkzoNobel en PPG: Causeway bijvoorbeeld. Het afketsen van de overname lijkt echter niet te hebben geleid tot een vertrek van (boze) aandeelhouders. Alleen de grote belegger BlackRock meldde deze week aan de AFM dat het zijn belang in Akzo heeft verminderd. Dat wil niet zeggen dat er niet meer verkopen zijn geweest. Alleen als transacties ertoe leiden dat het totale belang van een aandeelhouder bepaalde grenzen overschrijdt (3, 5 of 10 procent), zijn aandeelhouders verplicht die transacties te melden. Een aandeelhouder die zijn belang van 2 procent verkoopt, hoeft dat niet te melden. Akzo zegt geen weet te hebben van weglopers. De uitbreiding van Elliotts belang is ‘voor kennisgeving aangenomen’, meldt een woordvoerder.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.