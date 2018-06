Waarom een tolvrije tunnel Zeeuws-Vlaanderen enorm zou helpen

Petra de Boevere (51) runt een slijterij in het dorpje Sluis. Haar klanten komen vooral uit België, want Nederlanders moeten tol betalen als ze door de Westerscheldetunnel naar Zeeuws-Vlaanderen rijden. Vijf euro heen, vijf euro terug. Dat geldt niet alleen voor klanten. "Ook mijn Nederlandse leveranciers moeten dit betalen. Dit zorgt ervoor dat zij geen producten willen aanleveren voor mijn winkel. Door de tolheffing zijn we een oninteressante regio voor Nederland. Dat is toch jammer?"

Niet alleen De Boevere wil dat er snel een einde komt aan de tolheffing. Eerder dit jaar concludeerden onderzoekers van Technische Universiteit Delft en ZB Planbureau dat een tolvrije tunnel Zeeuws-Vlaanderen goed zou doen. Het zou zorgen voor economische groei en dat zou het aantrekkelijker maken om in de regio te blijven wonen. Nu trekken de Zeeuws-Vlamingen steeds vaker naar de Randstad, waar meer mogelijkheden zijn.

Verhuizen

"We moeten voorkomen dat onze regio verder leegloopt", zegt Cees Liefting, fractievoorzitter van de PvdA in Terneuzen. "Veel mensen verhuizen nu naar Vlissingen of Middelburg omdat ze daar kunnen werken en niet de dagelijkse tol hoeven te betalen. De doortocht kost een fulltime werknemer ongeveer 1560 euro per jaar. Niet iedere werkgever vergoedt dat.'' Volgens Liefting zorgt de tolheffing voor een mentale barrière tussen Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Nederland. "We zijn momenteel een landje apart."

Maar een tolvrije tunnel zal er voorlopig niet komen, zegt de Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas (SGP). "We krijgen van dit kabinet al miljoenen extra om te investeren in de provincie. Het lijkt mij dan ook niet het goede moment om te pleiten voor een tolvrije tunnel."

De provincie Zeeland legt zich neer bij de gemaakte afspraken

Bij de bouw van de tunnel in 2003 is afgesproken de gemaakte schuld binnen dertig jaar af te lossen. "We hebben nu het geld niet om het openstaande bedrag te betalen'', aldus Van der Maas.