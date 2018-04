Waarom een robot het aflegt tegen een mier

Neem de klemkaakmier. Met zijn kaken vangt hij niet alleen zijn prooien, hij lanceert zichzelf er ook mee: in minder dan een milliseconde knalt hij van 0 naar 200 kilometer per uur (zie video hieronder). Of het schuimbeestje, een insectje dat zich supersnel wegschiet. Omgerekend naar menselijke verhoudingen springt het schuimbeestje in één keer over twee voetbalvelden.

Het geheim van deze buitengewone prestaties, schrijven Amerikaanse biofysici in het vakblad Science, zit in een delicate balans tussen drie ingrediënten: vermogen, veerkracht en ontladingstijd. Robotbouwers weten bijvoorbeeld wel dat ze voor snelle bewegingen veertjes moeten inbouwen, maar de eigenschappen van die veertjes moeten perfect aansluiten bij de kracht van het robotmotortje. En daar schort het vaak aan, waardoor de robotprestaties ver achterblijven bij de natuur. De biofysici hebben een wiskundig model geconstrueerd dat aangeeft hoe die ingrediënten zich bij een zekere grootte moeten verhouden.

De natuur heeft na miljoenen jaren een wiskundige perfectie bereikt

Om die balans te illustreren beginnen de wetenschappers met een robot die iets weg moet gooien. Hoe krachtig de robot ook is, hij kan een bal niet meer vaart geven dan de snelheid van zijn werparm. Gelukkig is er de kruisboog. Daar kan hij alle energie in samenballen, die vervolgens bij het loslaten van de pees in één keer vrijkomt. De pijl schiet weg.

Maar een baksteen valt meteen op de grond. Dat is de prijs die de boogschutter betaalt: als hij het vermogen van de boog gebruikt voor een hoge snelheid, kan hij maar een klein gewicht verplaatsen. Voor een zwaarder projectiel moet hij de boog groter, zwaarder of stijver maken, maar dat gaat weer ten koste van de snelheid waarmee de samengebalde energie vrijkomt. Bovendien gaat bij zo’n grote boog een substantieel deel van de energie in de boog zelf zitten.

Wiskundige perfectie Klein is in deze het sleutelbegrip, en de natuur heeft daarbij na miljoenen jaren een wiskundige perfectie bereikt. Het schuimbeestje heeft een soort van kruisboog in zijn lijf die hij middels palletjes aan zijn pootjes kan ontspannen. Met de spankracht van pezen zet de klemkaakmier zijn kaken als een berenval op scherp. De absolute recordhouder is de hydra, een waterbeestje dat zich verdedigt door capsules in zijn tentakels onder de druk te zetten waarna het bij de ontlading giftige pijltjes afschiet. Honderd keer sneller dan een kogel. De ingenieur die deze technieken in zijn robotjes wil nabootsen, kan nu het wiskundige model uit Science ter hand nemen en uitrekenen hoe groot de motortjes, veertjes en palletjes moeten worden. Heb niet al te grote verwachtingen, schrijven de biofysici. De mens is nog niet in staat het werk van de natuur te evenaren. “Een robotje springt voorlopig lang niet zo ver als een vlo.”

