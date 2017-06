Waarom Duitsland van een vrije marktparadijs veranderde in een kartelland

De vaklui deden hun werk veelal in het beschermde en streng gereguleerde gildesysteem. Daar hielden ze tot in de negentiende eeuw aan vast. Toen werd langzaam maar zeker duidelijk dat nieuwe tijden aanbraken. Fabrieken kwamen in de plaats van kleinere werkplaatsen. De degelijkheid bleef. De protectie van voorheen viel weg.

Pruisen en andere Duitse landen omhelsden de principes van de vrije markt. Wie een zaak wilde beginnen, kon zich daar vrij vestigen. Immense boetes zoals de Europese Unie deze week een oplegde aan Google waren nog ondenkbaar, maar concurrentiebeperkende regels werden zoveel mogelijk opgeruimd. Het werd verboden met branchegenoten afspraken te maken over prijzen en andere zaken.

De Duitse industrialisatie kwam pas laat, ongeveer vanaf 1850 goed op gang, maar mede door die liberale aanpak ging het in de jaren daarna heel snel. De economische voorspoed maakte ook een verdere uitbouw van het leger mogelijk. De Pruisische regeringsleider Otto von Bismarck hield in 1862 een rede, waaraan hij de bijnaam de 'ijzeren kanselier' overhield. De autoritaire politicus hekelde nog eens de revoluties en de roep om meer democratie: "Niet door praten en meerderheidsbesluiten worden de grote vragen van deze tijd opgelost - dat is de grote fout van 1848 geweest - maar door ijzer en bloed." Bismarck verwees daarmee naar militaire kracht en moed, maar evengoed naar Duitsland als industriële natie. Mede dankzij het ijzer dat een centrale rol speelde in de fabrieken kon men zich laten gelden. Na oorlogen waarin Oostenrijk-Hongarije en Frankrijk werden vernederd vormden de Duitse landen vanaf 1871 één keizerrijk.

Aan die staatkundige eenheid ging meer economische eenheid vooraf. Pruisen nam het voortouw bij het vormen van een Duitse tolunie en soortgelijke afspraken met keizerrijk Oostenrijk-Hongarije. De tolbarrières langs de Rijn verdwenen net als de bestaande verplichting om in Mainz of Keulen alle vervoerde goederen te lossen en te verkopen.

Ook bij de import van buitenlandse producten was het kersverse keizerrijk uit de jaren zeventig van de negentiende eeuw een schappelijk land geworden. Het geloof in eigen kunnen was groot.

Beursbubbel Zelfvertrouwen ontaardde in zelfoverschatting. De Duitse economie raakte oververhit. De beursbubbel barstte in 1873. Aandelen verloren gemiddeld bijna de helft van hun waarde. Kartel had vroeger te maken met regels van rid­der­toer­nooi­en Snel daarna werd naar de oorzaken gezocht. Was het niet de schuld van doorgeschoten liberalisme? In de ogen van velen zorgden al die elkaar bestrijdende concurrenten voor overcapaciteit en overaanbod. En zonder of met geringe importheffingen dumpten buurlanden ook nog eens hun producten tegen lage prijzen op de Duitse markt. Bismarck was pragmatisch genoeg om de koers te wenden. Vanaf eind jaren zeventig van de negentiende eeuw vluchtte Duitsland in protectionisme. Importheffingen en afspraken tussen grote ondernemingen waren niet langer taboe. Duitsland, voorheen een van de kampioenen van de vrije markt, werd hét kartelland bij uitstek. De dwarsverbanden tussen grote industriële conglomeraten, de bankenwereld en de staat groeiden ook. Historici spraken later van 'georganiseerd kapitalisme'. 'Kartel' als economisch begrip is ook een vinding uit die jaren. In 1883 gebruikte de econoom Friedrich Kleinwächter het woord - eerder een aanduiding voor afspraken over regels tijdens riddertoernooien - in een verhandeling over de voordelen van afspraken tussen bedrijven. Volgens de wetenschapper voorkwamen die economische anarchie. Kleinwächter beschouwde de kartels als eigentijdse varianten op de van oorsprong middeleeuwse gildes.

