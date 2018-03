Waarom Donald Trump Amazon niet kan uitstaan

Terwijl Facebook wereldwijd onder vuur ligt, richt de Amerikaanse president Donald Trump zijn pijlen op een andere techgigant: Amazon. Trump maakt zich zorgen over de kleine winkeliers, zegt hij, die in hun voortbestaan worden bedreigd door de almachtige webwinkel, waar Amerikanen terechtkunnen om zo goed als alles thuis te laten bezorgen.

Trump is geobsedeerd door Amazon, zo schreef de Amerikaanse website Axios deze week. De president zou Amazon eens flink willen aanpakken via het mededingingsrecht, en de president vindt dat het bedrijf onder een strenger belastingregime moeten vallen.

Het nieuws maakte beleggers zenuwachtig en leidde woensdag tot een koersdaling van het Amerikaanse bedrijf van 5 procent. In een officiële reactie liet het Witte Huis weten dat de president altijd kijkt naar het creëren van een gelijk speelveld voor bedrijven, maar dat er nu geen specifiek beleid op tafel ligt.

Dorpen, steden, straten

Amazon kan al langer niets goed doen in de ogen van Trump. Afgelopen zomer stuurde Trump een twitterbericht de wereld in waarin hij stelde dat Amazon grote schade berokkent aan winkeliers. “Dorpen, steden en staten door de hele VS krijgen klappen. Veel banen gaan verloren.”

Trumps afkeer komt voort uit de veronderstelling dat Amazon, anders dan gewone winkels, niet netjes zijn belasting betaalt. Nu is dat niet helemaal uit de lucht gegrepen. Amazon heeft lang geprofiteerd van verouderde regelgeving die stelde dat winkels alleen omzetbelasting hoeven te betalen als ze een fysieke locatie hadden. Dit tot grote frustratie van concurrenten met stenen winkels.

De afgelopen jaren heeft Amazon zijn beleid aangepast. In staten waar dat moet, betaalt de webwinkel nu omzetbelasting. Toch is de kritiek van de eigenaren van stenen winkels niet verstomd, want Amazon rekent nog steeds geen omzetbelasting als het artikelen verkoopt van andere winkels en dus puur fungeert als tussenpersoon. En dat gaat niet om kleine aantallen: ongeveer de helft van de producten in de webwinkel wordt verkocht door een derde partij.

Trump leeft in de veronderstelling dat Amazon niet alleen baat heeft gehad bij een gunstig belastingregime, maar dat het ook een speciale behandeling krijgt van de U.S. Postal Service. Hoewel hem meerdere malen is uitgelegd dat dit niet klopt en dat de postbezorger juist enorm veel geld verdient aan Amazon, weigert Trump dit te geloven, aldus Axiom.