Waarom de snorfiets op de rijbaan een slecht idee is

Hoewel de snorfiets in steden een bron van ergernis vormt op het fietspad, hoeft hij niet permanent naar de rijbaan te verhuizen. Dat blijkt uit een rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (Swov), dat maandag verschijnt.

Volgens onderzoeker Ragnhild Davidse zijn er in grote steden veel 'subjectieve gevoelens van onveiligheid', maar vormt de snorfiets op het fietspad geen onverantwoord gevaar. "Op de lange stukken fietspad gebeurt maar een kwart van de ongelukken", zegt Davidse. "Driekwart gebeurt op de kruispunten." Bij die ongelukken vallen vooral slachtoffers onder snorfietsers zelf, omdat ze bijvoorbeeld door een auto geschept worden of tegen een stoeprand aanrijden.

Met een team onderzoekers analyseerde Davidse 36 ernstige snorfietsongelukken op het fietspad in de regio Den Haag. Ze bezocht de plekken van de ongevallen, sprak met slachtoffers en bestudeerde beeldmateriaal en verhoren van de politie. Daaruit blijkt dat de toegenomen drukte op het fietspad niet de grootste boosdoener is. Dat zijn de obstakels op of langs het fietspad, en de auto's die snorfietsers niet op tijd zien bij een kruising.

Nu het steeds drukker wordt op het fietspad, worstelen sommige steden met de huidige regels. De wet schrijft voor dat de snorfiets - die er vaak uitziet als scooter - op het fietspad moet rijden. Maar het aantal snorfietsen is de laatste tien jaar verdubbeld: van ruim 300.000 in 2007 naar ruim 680.000 nu. Ze mogen officieel 25 kilometer per uur, maar bestuurders rijden vaak harder.

Verschillende steden (zoals Amsterdam en Utrecht) willen de snorfiets naar de rijbaan verplaatsen om zo veiligheid en doorstroming te verbeteren. In 1999 werd de bromfiets al met succes naar de rijbaan verbannen, met minder slachtoffers tot gevolg.