Waarom de ruzie tussen Zuid-Korea en Japan over seksslavinnen ineens weer oplaait

Lee Yong-soo (89) mag morgenavond helpen de klok te luiden in Seoul ter verwelkoming van het nieuwe jaar. Het voormalige 'troostmeisje' - een eufemisme voor een seksslavin van Japanse militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog - is een van de tien geselecteerde Zuid-Koreanen die met die officiële ceremonie het nieuwe jaar in mogen luiden.

Lees verder na de advertentie

De pijn van de naar schatting 200.000 vrouwen die in de oorlog misbruikt en verkracht werden is in Zuid-Korea niet vergeten. Hun lot is weer actueel, nu de overeenkomst die Japan en Zuid-Korea precies twee jaar geleden sloten, op losse schroeven staat. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en andere politici willen terugkomen op de afspraken.

Moon zei donderdag dat de deal 'ernstig tekortschiet', omdat politici destijds de slachtoffers er niet bij betrokken hebben. "Dit was een politieke overeenkomst die slachtoffers en burgers uitsloot. Als president bevestig ik, met de Koreaanse burgers, dat het probleem niet opgelost kan worden met deze overeenkomst."

Zuid-Korea zou hebben ingestemd met het verwijderen van beelden die herinneren aan het lot van de vrouwen

Een onderzoeksteam van de Zuid-Koreaanse regering presenteerde woensdag een rapport, waarvan de conclusie is dat de deal met Japan door politici achter gesloten deuren is gemaakt en dat er afspraken geheim zijn gehouden. Zo zou Zuid-Korea hebben ingestemd met het verwijderen van beelden die herinneren aan het lot van de vrouwen, zonder dat dit bekend werd gemaakt. Tokio heeft grote moeite met deze beelden, waarvan de bekendste bij de Japanse ambassade in Seoul staat.

Overeenkomst De overeenkomst met Japan is eind 2015 gesloten door de toenmalige conservatieve Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye. Zij is aan het begin van dit jaar, na grootschalige burgerprotesten, afgezet door het constitutionele hof van Zuid-Korea vanwege fraude en machtsmisbruik. De progressieve liberaal Moon volgde haar in mei op. Moon beloofde tijdens de verkiezingscampagne dat hij de overeenkomst met Japan zou herzien. Japan verzet zich hevig tegen aanpassing van de afspraken. Minister van buitenlandse zaken Taro Kono beklemtoont dat de afspraken 'finaal en onomkeerbaar' zijn. Japan beloofde destijds een bedrag van ruim 7,5 miljoen euro te storten in een fonds voor de slachtoffers en de nagedachtenis. Daarmee zouden individuele claims van tafel zijn. De Japanse premier Shinzo Abe, die een nationalistische koers vaart, kan voor zijn achterban moeilijk op de gemaakte afspraken terugkomen. Uit opiniepeilingen blijkt dat een ruime meerderheid van de Japanners vindt dat de zaak nu is afgedaan. Komend jaar staan er in Japan verkiezingen op het programma, die Abe opnieuw wil winnen. President Moon heeft gezegd dat de deal 'emotioneel onacceptabel' is