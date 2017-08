Waarom de ronkende Mustang V8 in Nederland onverkoopbaar is

Het is weer drukker in de autoshowrooms. De economie trekt aan en de verkopen liggen inmiddels achttien procent hoger dan vorig jaar. Bijna alle merken doen het goed, van Opel en Kia tot aan Maserati. Leaserijders worden niet langer door hun boekhouders naar een - op papier - CO₂-zuinige diesel of hybride gedirigeerd. Kiezen de autokopers in 2017 weer met het hart en niet met de portemonnee, nu veel groene autosubsidies verleden tijd zijn? Het antwoord: amper.

De autobranche lobbyt tijdens de ka­bi­nets­for­ma­tie voor het verruilen van de BPM voor het beprijzen van autogebruik

De Nederlandse overheid blijft de autokeuze van zakelijke en particuliere markt sterk beïnvloeden door de aanschafbelasting BPM. Zo kan het gebeuren dat de nieuwe Ford Mustang V8 in Nederland 118.000 euro kost en direct over de grens 44.000. De BPM-berekening is gebaseerd op de theoretische CO₂-uitstoot en die is vrij hoog bij een ronkende Amerikaan. Maar het fenomeen raakt zelfs Suzuki’s, zoals het mini-jeepje Jimny. Die kost hier 28 mille, in Duitsland nog geen 16.

Doorn in het oog De Nederlandse wegen blijven zo verschoond van theoretisch CO₂-uitbrakende voertuigen. Mooi. Maar het gaat wel om nichemodellen. De BPM is een doorn in het oog van de autobranche, waaronder de BOVAG (dealers) en RAI (fabrikanten). Ze lobbyen tijdens de kabinetsformatie voor het verruilen van de BPM voor het beprijzen van autogebruik. Dan kun je eindelijk weer een eindje cruisen in een beter betaalbare nieuwe V8. Nu wijken liefhebbers uit naar betaalbare occasions. De Mustang V8 lijdt onder zijn typisch Amerikaanse dikke motor. Porsche en Maserati tonen dat het best zuiniger kan. Meer autotypes blijven impopulair door de BPM, vooral minibusjes en terreinauto’s. In het algemeen geldt: hoe groter een auto, hoe dorstiger, hoe meer CO₂-emissie. Het leidt ertoe dat de Nederlanders, het langste volk ter wereld, zich in de kleinste auto’s wurmen. Elders in Europa ligt de nieuwe Mustang V8 binnen handbereik van de middenklasse. Hier niet. De overheid ziet nu viezere auto’s binnenkomen, vooral vanuit Duitsland “We hebben in Nederland één Mustang V8 officieel geleverd”, vertelt Sebastiaan van de Pol van Ford Nederland. “Op een corps-diplomatique-kenteken, dus belastingvrij.” De aankoopbelasting BPM dwingt kopers dus te kiezen voor zuinig. Zo werkt het ook bij de Mustang uit het voorbeeld. In 2017 kozen veertien Nederlanders voor het compromis van een Mustang met kleine motor: wel de ‘looks’, niet de authentieke brom onder de kap.

Occasions Maar nog sterker duwt de BPM de consument naar occasions, schreef staatssecretaris Wiebes (VVD) van financiën de Tweede Kamer. Hij stelt: “De BPM jaagt kopers weg bij nieuwe auto’s.” De afgelopen jaren kon één grammetje extra CO₂-uitstoot het verschil betekenen voor de autodealer tussen een gekkenhuis of een jaar niks Wiebes en de fabrikanten zitten hiermee in de maag. De overheid ziet nu viezere auto’s binnenkomen, vooral vanuit Duitsland. Particulieren wensen geen gebruikte Hollandse hybrides. De Belastingdienst en occasionhandel hakketakken continu voor de rechtbank over de BPM-importheffing per gebruikte auto. Wat is daarvan de taxatiewaarde? Als Nederlanders toch nieuwe auto’s kopen, kiezen ze massaal kleine benzineauto’s. Uit cijfers van de BOVAG blijkt dat onder leaserijders de kleine benzineauto’s als de Opel Karl en Volkswagen Up! geliefd zijn. Nummer één bij de zakelijke rijders is de Opel Astra. Het wegvallen van hybridesubsidies zorgt intussen wel voor meer rust op de automarkt. De verkoopstatistieken tonen dat de drukte in de showroom weer gelijkmatiger is verspreid. “De afgelopen jaren kon één grammetje extra CO₂-uitstoot het verschil betekenen voor de autodealer tussen een gekkenhuis of een jaar niks”, schetst Paul de Waal van BOVAG.

