Waarom de Raad van State een omstreden islamitische school toestaat

Na zes jaar touwtrekken is het eindelijk duidelijk: de Stichting islamitisch onderwijs (Sio) kan in Amsterdam een islamitische middelbare school stichten. De Raad van State oordeelde woensdag dat demissionair staatssecretaris Sander Dekker (VVD) van onderwijs de scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo moet bekostigen. Daarmee maakt de raad een definitief einde aan pogingen de school te verbieden. De Raad van State geeft ruim baan voor deze omstreden nieuwe school. Waarom?

Op Facebook schreef de man in 2014: ‘Leve Isis en insjallah op naar Bagdad om dat schorem aldaar aan te pakken’

Dekker weigerde te betalen voor een nieuwe middelbare school van de Sio, omdat het bestuur in het verleden onvoldoende afstand zou hebben genomen van een voormalig bestuurslid dat steun betuigde aan IS. Op Facebook schreef de man in 2014: ‘Leve Isis en insjallah op naar Bagdad om dat schorem aldaar aan te pakken’. Dat impliceert dat de school terroristisch gedachtegoed toelaat in het onderwijs, aldus de staatssecretaris.

De Raad van State ziet dat anders. Het schoolbestuur zei juist vrij snel dat het niets te maken wil hebben met extremisme en terrorisme en in het najaar is de man uitgeschreven als bestuurder van Sio. Daarmee distantieerde de stichting zich duidelijk van IS.

Onderzoek Pas als het onderwijs van onvoldoende kwaliteit is, kan de overheid ingrijpen en een school sluiten Ook de claim van de staatssecretaris dat Sio weigerde mee te werken aan een onderzoek van de onderwijsinspectie houdt geen stand. De stichting was niet bereid vrijwillig mee te werken aan een gesprek met de inspectie omdat die geen wettelijke grond had om langs te komen. Maar het bestuur liet wel weten ‘tot haar dienst’ te staan als het zou komen tot een officieel onderzoek. Dat kwam er niet. Nu Dekker zijn bezwaren tegen het bestuur van Sio niet kan onderbouwen, geldt de vrijheid van onderwijs. Die geldt in Nederland voor iedereen, dus ook voor dit islamitische schoolbestuur. De school mag er komen. De staatssecretaris zocht de grenzen van de wet, maar overtuigt niet. Pas als het onderwijs van onvoldoende kwaliteit is, kan de overheid ingrijpen en een school sluiten. Maar een bewindspersoon die het niet eens is met de meningen of het wereldbeeld van een onderwijsbestuurder, kan niet voor oprichting van een school al beargumenteren dat het onderwijs slecht zal zijn.

Teleurgesteld De gemeente Amsterdam is zeer teleurgesteld omdat men hoopte dat opening van de de school kon worden tegengehouden. In een eerdere uitspraak heeft de Raad van State Amsterdam opgedragen een schoolgebouw te regelen voor de nieuwe islamitische school. Dat weigerde de gemeente omdat bij de oprichting van de Sio oud-medewerkers betrokken waren van het Islamitisch College Amsterdam. Dat moest in 2010 de deuren sluiten omdat het onderwijs niet goed was. Na deze nieuwe uitspraak moet de gemeente de school definitief in staat stellen de deuren te openen. Willen gemeenten en het ministerie wel voorkomen dat falende bestuurders met gewelddadige ideeën een school kunnen openen, dan zal de wet aangepast moeten worden. De uitspraak is een nederlaag voor staatssecretaris Dekker, maar enige politieke winst behaalt hij wel. Hij wist de opening van de school jaren uit te stellen. Namens het kabinet droeg hij de boodschap uit dat islamitisch extremisme niet getolereerd wordt en dat Nederlandse normen en waarden in het onderwijs aan alle kinderen moeten worden meegegeven. Het is nu aan een volgend kabinet om te kijken of de wet gewijzigd moet worden om in de toekomst vergelijkbare situaties te voorkomen. Lees ook: Dekker: we moeten leerlingen geestelijk wapenen

