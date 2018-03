Waarom de Koerden wel moeten vluchten uit Afrin

De Syrisch-Koerdische journalist Roj Mousa uit Afrin kan maar niet wennen aan zijn nieuwe leven: “Ik werk al zeven jaar in oorlogsgebieden, zoals in Irak en in delen van Syrië, maar nu ben ik zelf een van de slachtoffers. Ik ben een ontheemde, mijn geboortestad Afrin ben ik ontvlucht. De situatie is er zo slecht. Er worden mensen ontvoerd door het Turkse leger. Ik ben familieleden kwijtgeraakt. Militairen en rebellen hebben mijn huis overhoop gehaald en geplunderd.”

Lees verder na de advertentie

Sinds de inname van Afrin-stad, vorige week, plunderen de rebellen huizen, winkels en zelfs auto’s

Afrin, de Koerdische enclave in Noordwest-Syrië, wordt sinds januari belegerd door Turkije en rebellen van het Vrije Syrische Leger, die dienen als de stoottroepen van de Turkse invasiemacht. Ankara wil er de Koerdische militie YPG verjagen, die het beschouwt als terreurbeweging die Turks grondgebied bedreigt.

Sinds de inname van Afrin-stad, vorige week, plunderen de rebellen huizen, winkels en zelfs auto’s. Ze staan bekend als notoir ongedisciplineerd; er is geen hiërarchie in hun rangen en daardoor is niemand verantwoordelijk. Turkije zegt de berichten te onderzoeken, maar de plunderingen vonden plaats onder toeziend oog van het leger.

Het contact met Mousa, die zich inmiddels in de noordoostelijke stad Qamishli bevindt, verloopt moeizaam mede door de slechte verbinding en doordat hij in het ziekenhuis is voor een behandeling. Hij moest wel vertrekken uit Afrin, vertelt hij, want de bedreigingen van het Turkse leger namen steeds ernstigere vormen aan. Hij zegt te vrezen voor het lot van veel van zijn vrienden en familieleden.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

© AFP

Hulp hoeven de Koerden in Afrin niet te verwachten. Rusland haalde in januari plots zijn waarnemers weg uit Afrin, die voorheen een buffer vormden tussen de Koerdische militie YPG en Turkije. Daarmee maakten de Russen de weg vrij voor Turkije om binnen te vallen. De Syrische regering stuurde later nog een paar milities om het gebied te helpen verdedigen, maar die waren niet opgewassen tegen de Turkse overmacht. En de Amerikanen, de belangrijkste bondgenoten van de Koerden, stelden zich neutraal op.