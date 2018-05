Waarom de Kim-Trump-top in Singapore is

Vrij soepel zijn de Amerikanen en de Noord-Koreanen het eens geworden over de plaats waar hun leiders elkaar op 12 juni zullen ontmoeten. Het is Singapore geworden, de welvarende stadstaat in Zuidoost-Azië, en niet de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea, niet Mongolië of bijvoorbeeld Genève.

De stadstaat heeft goede betrekkingen met de Verenigde Staten en herbergt een ambassade van Noord-Korea

Er is veel dat voor Singapore pleit als ontmoetingsplek: het land onderhoudt goede betrekkingen met de Verenigde Staten en huisvest ondertussen ook een Noord-Koreaanse ambassade. Die is lang niet overal te vinden. Nederland kent er geen, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wel. Aanwezigheid van een ambassade is handig bij het voorbereiden van de top, zeker als het gaat om maatregelen die op het laatste moment genomen moeten worden.

Singapore heeft eerder historische topontmoetingen georganiseerd: in 2015 kwamen daar de leiders van China en Taiwan bij elkaar om te onderhandelen. Dat heeft niet geleid tot een groot akkoord tussen beide landen, maar ook niet tot ongelukken. Aan de organisatie heeft het destijds niet gelegen. Het Zuidoost-Aziatische samenwerkingsverband Asean komt ook regelmatig in Singapore bijeen.

Dat de vroegere Britse kolonie een gevoelige ontmoeting kan voorbereiden lijdt geen twijfel. Het land is strak georganiseerd, bekend zijn bijvoorbeeld de strenge boetes op het weggooien van kauwgom of papiertjes. De politie en inlichtingendiensten houden alles scherp in de gaten, demonstranten zullen weinig kans krijgen om hun ongenoegen te uiten - in ieder geval niet voor het oog van de Amerikaanse president of de Noord-Koreaanse leider.

Onvrijheden Hoeveel ruimte journalisten straks krijgen is onzeker. Op de World Press Freedom Index staat Singapore op plaats 151, nog lager dan de buurlanden Maleisië en Indonesië. Ook de burgers hebben te maken met onvrijheden, volgens onder meer mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Maar dat zal Kim geen zorgen baren, en Trump zal er wellicht ook geen bezwaar tegen hebben als er weinig ruimte is voor lastige vragen. Genève viel af als locatie: de Noord-Ko­re­aan­se vliegtuigen komen niet zo ver zonder onderweg bij te tanken De Amerikaanse president voelde volgens persbureau Reuters wel voor de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea als ontmoetingsplaats. Dat was mooi geweest voor de beeldvorming, maar adviseurs waarschuwden dat hij zich zo te veel op het terrein van de tegenstander zou wagen. Mongolië, ook genoemd als optie, viel af omdat het te dicht bij China staat. Peking speelt een belangrijke rol op de achtergrond, als enige bondgenoot van Noord-Korea. Een ontmoeting in Genève, VN-zetel in het neutrale Zwitserland waar Kim ooit naar school ging, viel af vanwege praktische redenen: de Noord-Koreaanse vliegtuigen komen niet zo ver zonder onderweg bij te tanken. Dat zou niet goed zijn voor het imago van Kim als relatief moderne leider van de communistische dictatuur. En een reis zo ver naar het Westen zag hij allicht ook als een knieval. Door in Singapore samen te komen beklemtonen de twee leiders het toegenomen belang van Azië in de internationale verhoudingen. De stadstaat ligt vanuit Noord-Korea op bijna 5000 kilometer afstand, dichtbij genoeg om er in één keer heen te vliegen. Maar Kim zal niet met zijn favoriete vervoermiddel kunnen reizen. De ongeveer 700 kilometer naar Peking overbrugde hij onlangs met een speciale, luxe ingerichte trein. Singapore is daarvoor te ver.