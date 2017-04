Waarom de juf of meester niet meer salaris krijgt

Vandaag boden dertigduizend leraren van ‘PO in Actie’ samen met vakbonden en basisschoolkoepel PO-Raad de Tweede Kamer een manifest aan met het verzoek extra geld uit te trekken voor lerarensalarissen in het basisonderwijs. Met een appèl op het groeiende lerarentekort en het ziekteverzuim onder onderwijzers zou hun salaris bovenaan de agenda van het nieuwe kabinet moeten staan. Het is toch te gek dat hbo-opgeleide collega’s in het voortgezet onderwijs ‘met hetzelfde werk- en denkniveau’ wel kunnen doorstijgen tot een salaris van ongeveer 5300 euro bruto per maand?

Waar­schijn­lij­ker is het dat een bedrag wordt uitgetrokken voor kleinere klassen

Maar VVD, CDA, GroenLinks en ‘onderwijspartij’ D66 hebben geen plannen om de salarissen van onderwijzers te verhogen. Waarschijnlijker is het dat een bedrag wordt uitgetrokken voor kleinere klassen. De lerarenbonden dreigen nu met stakingen. Waarom verdient de juf of meester niet meer? Vijf redenen.

1. Onderwijzers hebben er in 2016 al 5 procent bij gekregen Tijdens de crisis hebben ambtenaren en daarmee leraren, jarenlang geen salarisverhoging gehad. In 2016 is deze ‘nullijn’ gecompenseerd met een salarisstijging van 5 procent. Vakbond AOb wil daar nu wederom 5 procent bij, eventueel uitgesmeerd over vier jaar. Dit zou 1,2 miljard kosten. Bij de formatie wordt rekening gehouden met een bedrag van 8 à 9 miljard voor extra investeringen. Die lijken eerder in zorg, defensie en milieu gestoken te worden dan in onderwijs.

2. Werkstress ontstaat op scholen die zich slecht organiseren Leraren leiden het meest onder administratiedruk, concludeerde de NOS vorige week op basis van een rondgang langs ruim 700 leraren. Die is erger dan de druk van grote klassen, veel nakijkwerk of weinig voorbereidingstijd. Volgens het ministerie van onderwijs is dat niet de schuld van overheden, maar moeten scholen ervoor zorgen voor minder papierwerk. Premier Rutte zei onlangs nog in het ‘Schooljournaal’ dat er in het verleden veel geld voor onderwijs is bijgekomen, maar dat de klachten niet zijn afgenomen. Leraren leiden het meest onder ad­mi­ni­stra­tie­druk

3. Er bestaat een deeltijdcultuur op basisscholen Dat onderwijzers weinig verdienen, is mede een gevolg van deeltijdwerk. Dat is een persoonlijke keuze. Een beginnende juf of meester verdient ongeveer 2300 euro bruto met een fulltimebaan. Is dat slecht? Het salaris is ongeveer even hoog als dat van een verpleegkundige. Het bruto minimumloon voor een 23-jarige zit daar fors onder met 1551 euro bruto.

4. Leraren in basisonderwijs en middelbaar onderwijs heb ben niet ‘hetzelfde werk- en denkniveau’ Een controversiële stelling, immers zowel de onderwijzersopleiding pabo als een tweedegraads lerarenopleiding zijn goede hbo-opleidingen. Hebben deze studenten een verschillend werk- en denkniveau? Waarschijnlijk niet. Maar met de invoering van de basisschool in 1985 zijn ook de kleuterjuffen toegevoegd aan de onderwijzerskaste en hun oude ‘klos-opleiding’ had een degelijke, maar mindere status dan de pabo. Aan de andere kant lopen er op de middelbare scholen ook veel academici rond, die eerst bijvoorbeeld wiskunde of geschiedenis studeerden en daar bovenop nog een lerarenopleiding deden. De mix van opleidingsniveaus van leraren op de basisschool en middelbare school hebben de lonen verder uiteen getrokken.

5. Scholen kunnen personeel iets extra’s bieden uit eigen potjes Leraren kunnen speciale beurzen krijgen van de gemeente of het Rijk. De VVD wil ook dat goede leraren aanspraak kunnen maken op prestatiebeloningen. Scholen krijgen zelf een geldbedrag van de overheid, dat besteed kan worden aan bijscholing van personeel. Zo kan het, buiten de cao om, dat leraren incidenteel wat bijverdienen of betere secundaire arbeidsvoorwaarden krijgen. Zo kan het, buiten de cao om, dat leraren incidenteel wat bijverdienen of betere secundaire ar­beids­voor­waar­den krijgen.

