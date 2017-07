Waarom de inflatie in de VS en in Europa zo laag blijft

In Europa en Amerika blijven centrale bankiers tobben met de inflatie. Deze thermometer van de economie had al lang op de 2 procent moeten staan. Het bruto binnenlands product groeit, de orderportefeuilles van bedrijven zijn goed gevuld, de werkloosheid is laag. Wat is er mis?

Woensdagavond publiceerde de Amerikaanse centrale bank, de Fed, de notulen van haar vergadering in juni. Diverse bestuurders bleken zich zorgen te maken over de lage inflatie. Normaal gesproken stijgt deze als de rente laag is. Bij een lage rente kunnen consumenten en bedrijven goedkoper lenen waardoor geld gaat rollen. Gevolg: meer vraag naar producten en diensten. Bedrijven krijgen zo meer werk en hebben meer personeel nodig. Dat lukt alleen als zij voldoende betalen. De hogere lonen werken door in de kostprijs van het product. Die stijgt en daarmee ook de inflatie. Maar de Fed of de ECB kunnen nog zo hard draaien aan de renteknop, er gebeurt nagenoeg niets met de inflatie, die blijft laag.

Is de knop kapot, werkt de thermometer voor de inflatie niet meer, of hapert er iets in de economie? Het lijkt vooral dat laatste. Vorige maand kwam De Nederlandsche Bank (DNB) met een waarschuwing dat de officiële werkloosheidscijfers niet alles vertellen over de arbeidsmarkt. In Nederland, Europa en de VS zijn de percentages laag, of in elk geval dalende.

Kwaliteit van werk

In Nederland bijvoorbeeld ligt het werkloosheidspercentage rond de zes procent. Dat zijn ongeveer 500.000 werklozen. Dit zijn de zichtbare werklozen. Daarnaast is er ook verborgen werkloosheid. Dat zijn de Nederlanders die bijvoorbeeld niet langer naar werk zoeken omdat zij het na talloze sollicitaties hebben opgegeven. Deze groep bestaat ook uit ongeveer een half miljoen mensen. Tel daarbij de één miljoen deeltijdwerkers en zzp'ers op die graag meer uren willen werken en het aantal werkzoekenden ligt ineens 3,5 keer zo hoog als het cijfer dat beleidsmakers gebruiken.

ECB-president Draghi uitte zijn zorg over de 'kwa­li­teits­ar­me banen', zoals hij het werk op tijdelijke en kleine parttime contracten noemt

Hetzelfde verschijnsel is te zien in Europa en de VS. Ook in Europa stijgt het aantal banen, maar zijn er tegelijkertijd veel vragen over de kwaliteit van dat werk. Veel bedrijven kiezen voor tijdelijke krachten om de lege plekken in de roosters op te vullen, ook als het om structureel werk gaat. Daarnaast groeit het aantal banen in de zogeheten middencategorie waar het loon laag is, iets dat bijvoorbeeld speelt in de verzorgende beroepen. In Nederland wees de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid daar deze week op.

Vorige maand was het ECB-president Mario Draghi die zijn zorg uitte over de 'kwaliteitsarme banen', zoals hij het werk op tijdelijke en kleine parttime contracten noemt. Ook de ECB heeft een cijfer geplakt op de verborgen werkloosheid. In plaats van het officiële Europese werkloosheidspercentage van 7,8 procent komt de ECB dan uit op 18 procent. De Verenigde Staten doen het met een verborgen werkloosheid van 14 procent beter, maar ook dat percentage is aanzienlijk hoger dan de officiële werkloosheid van 4,3 procent.

Dat is de reden dat de loonstijging uitblijft, constateerde DNB vorige maand. Want ook bij salarissen geldt het mechanisme van vraag en aanbod. Ook wel bekend onder de variant: voor jou tien anderen. Het gevolg daarvan is een lage inflatie.

Lees ook: Zakkende inflatie is slecht nieuws voor Draghi