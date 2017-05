Waarom de crisis in het Nederlandse voetbal nog lang niet voorbij is

Is de Nederlandse voetbalcrisis bezworen na een nieuwe uitbarsting van Ajax, de 4-1 zege van woensdag in de halve finale van de Europa League op Olympique Lyon? Of was die niet zo diep als voorgesteld? Ajax-trainer Peter Bosz zei bedaard dat de crisis niet meteen voorbij is, en dat er over de staat van het Nederlandse voetbal met recht aan de bel is getrokken.

Het is dit seizoen interessant om Bosz als trainer te beschouwen, niet alleen vanwege de sportieve ontwikkeling van Ajax, óók vanwege zijn presentatie. Bij zijn vorige clubs, subtoppers of minder als Vitesse en Heracles, kon hij pedant overkomen: de trainer die beter was dan zijn spelers. Als ze deden wat hij zei, zou het goed gaan; als het niet goed was gegaan, hadden ze dat niet gedaan.

Niet betweterig Bij Ajax is dat anders. Vroeg in het seizoen, toen hij nog zoekende was, richtte Bosz zich op een opvallende manier tot verslaggevers die wat zuinige vraagjes over zijn eerste Ajax-weken hadden gesteld. "Dus jullie vinden dat ik de spelers niet heb voor het spel dat ik wil spelen?", vroeg hij. Niet pedant, niet ironisch, niet betweterig: hij stelde zich open voor de mening van de andere kant. Bosz heeft onweerlegbaar de hand in de ontwikkeling van Ajax, maar het lijkt er ook sterk op dat hij in de top snel van het besef is doordrongen dat een trainer niet alles in de hand kan hebben, niet alles kan sturen. In de euforie van een wonderbaarlijke avond hield juist hij zich woensdag verre van de reflexmatige suggestie dat 'we' het maar zo moeten doen als Ajax en dat het dan wel goed moet komen. Het verval in de uit­wed­strij­den, en ook soms dat in de competitie, toonde dat de inhoud nog niet groot genoeg is. Bosz zei ook, en niet voor het eerst, dat hij het er niet mee eens is dat we Duitsland achterna moeten, met 'grotere, bredere en sterkere' spelers. Maar dát is niet gezegd in het plan voor de toekomst van het Nederlandse voetbal, waarin het tekort daarin aan fysieke en mentale kwaliteiten wordt benoemd.

Tot de laatste seconde Oud-Feyenoorder Kees van Wonderen, coach van Oranje onder 17, vatte het in Voetbal International in één zin samen: "Technische vaardigheid en tactisch inzicht moeten worden gekoppeld aan fysieke inhoud en mentaliteit, zodat je tot de laatste seconde kunt strijden." Dát is wat de KNVB wil - niet veel meer dan de vereisten van het tegenwoordige voetbal - en zo speelde Ajax gaandeweg tegen Lyon en eerder in Amsterdam tegen Schalke en Kopenhagen. Maar het verval in de uitwedstrijden, en ook soms dat in de competitie, toonde dat de inhoud nog niet groot genoeg is. Dat is allerminst vreemd voor een jonge ploeg in opbouw. Louis van Gaal won ooit in zijn eerste seizoen met Ajax de UEFA Cup, in 1992, maar pas in zijn derde zijn eerste landstitel. Hoe mooi het woensdag ook was, of uitviel, de werkelijkheid dat (ook bij Ajax) de inhoud moet worden vergroot verandert er niet door. De spelopvatting is een tweede. Bosz wil aanvallen met Ajax, maar als Feyenoord en PSV het straks met een grotere inhoud iets anders doen, kan daar weinig mis mee zijn. Nee, Ajax heeft de weg uit de voetbalcrisis niet gewezen, Ajax heeft belicht wat daartoe het belangrijkste aspect is.

