Waarom Algerijnen massaal de straat op blijven gaan: ‘De Macht is als een kameleon’

“Dit is ons land en we doen wat we willen!”, schalt het door Algiers. De Algerijnse hoofdstad is voor de negende vrijdag op rij veranderd in een groen-witte zee. De nationale tweekleur, met rode halvemaan en ster, is overal aanwezig: rood-witte djellaba’s, cowboyhoeden, mohawks en krulpruiken luisteren het protest op.

De manifestaties die eind februari aanvingen, zijn inmiddels ­uitgewaaierd over bijna alle 48 Algerijnse wilaya’s (provincies). Alleen al in Algiers lopen de schattingen van het aantal demonstranten uiteen van 500.000 tot meer dan een miljoen.

Aanvankelijk keerde het protest zich tegen de vijfde termijn van voormalig president Abelaziz Bouteflika, die het Noord-Afrikaanse land na een hersenbloeding in 2013, onzichtbaar voor de bevolking, bleef besturen. Vanwege de druk van de straat zag hij af van deelname aan de deze maand geplande presidentsverkiezingen en trad af. Toch houden de massaprotesten aan. Die zijn inmiddels uitgegroeid tot een breed gedragen verzet tegen de gehele kliek rond de oud-president, die nog steeds in het zadel zit.

Zingende en trommelende meute

In de loop van de wekelijkse gebedsdag nemen ook vandaag weer honderdduizenden demonstranten bezit van de straten tussen de afgebladderde, grauwe huizenblokken in het stadscentrum.

De tienjarige Mohcine Taleb is met zijn vader Abdesselam, een meubelmaker uit de stad Blida, al in alle vroegte in hartje Algiers. “Dit is historisch. Dit zal hij zich later herinneren”, zegt Abdesselam, die nog even een krantje leest terwijl het plein voor de Grand Poste volstroomt. Mohcine draagt zijn Algerijnse vlag vandaag als een stropdas. Hij kijkt nieuwsgierig naar de zingende en trommelende meute.

Abdesselam is teleurgesteld dat de zogenoemde Arabische Lente die in de regio om zich heen heeft gegrepen niet tot politieke verandering in Algerije leidde. Nu er ‘nieuwe hoop’ is, wil hij erbij zijn. Een plicht voor iedere burger en Algerijn, vindt hij. “We moeten doorgaan, want Le Pouvoir (De Macht) is als een kameleon die steeds van kleur verandert.”