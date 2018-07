Waarom 3, 4, 4, 4, 4, 3, 5 de favoriete getallenreeks van wiskundige Jan Beuving is

Dag Jan,

Dit is onze laatste column voor de zomer, dus het voelt een beetje als de afsluiting van het jaar. En wat hoort er bij een jaarafsluiting? Rijtjes! Ik ben niet benieuwd naar je top-10 nieuws- of sportmomenten, maar je favoriete getallenrijtje.

Ik heb ronduit een hekel aan wiskundige puzzeltjes waarbij je gegeven een aantal getallen het volgende getal moet invullen. Maar op internet is een geweldige database te vinden met meer dan 300.000 getallenrijen. Deze heet de On-Line Encyclopedia of Integer Sequences (OEIS) en is doorzoekbaar. Als je een aantal begintermen geeft, dan geeft OEIS alle mogelijke vervolgopties.

Er staan heel bekende in, zoals de rij van Fibonacci. Of triviale, zoals de natuurlijke getallen 1, 2, 3, 4, 5, ... (hoewel, even zoeken in OEIS laat zien dat er honderden andere rijen zijn die zo beginnen. Daarom zijn die puzzeltjes ook zo idioot).

Een van de raarste rijen is de zogeheten rij van Recamán: 0, 1, 3, 6, 2, 7, 13, ... Het idee is dit: je begint bij 0, en daarna maak je steeds een sprongetje vooruit of achteruit in de getallen. Die sprongen worden steeds één stapje groter. (Je ziet dat ook aan de verschillen tussen de getallen die ik net weergaf: die lopen keurig op: 1, 2, 3, 4, 5, etc.) De regel om de rij te vormen is eenvoudig: je springt achteruit, tenzij je dan op een getal onder 0 uitkomt, of op een getal dat je al gehad hebt. Vanuit 0 ga je dus een stapje van 1 vooruit naar 1, vanuit 1 moet je 2 vooruit naar 3 (want anders wordt het -1), vanuit 3 moet je naar 6 (want anders wordt het 3-3=0, maar 0 heb je al gehad), vanaf zes kun je 4 stapjes terug naar 2. Vanaf daar moet je 5 vooruit naar 7, 6 vooruit naar 13, 7 vooruit naar 20, maar dan kun je 8 terug naar 12, dan 21, enzovoort.

Het fascinerende is dat deze regel vrij simpel is, maar dat niemand begrijpt wat de heen en weer springende structuur van deze getallenrij betekent. Misschien een leuk puzzeltje voor de zomer! O ja, en wat is nou jouw favoriete getallenrij?