Waar zitten die hurken eigenlijk?

Het zelfstandig naamwoord hurken komt vanaf het begin van de 17de eeuw voor, maar alleen in het meervoud. Op één hurk kun je blijkbaar niet zitten. Geen wonder, ons lichaam heeft geen hurken. Het werkwoord hurken bestaat daarentegen wel. Dat komt al in de 15de eeuw voor en is verwant met het woord hukken, waarin we ons woord hoek herkennen. Hukken is met gebogen knieën gaan zitten zodat het achterste op de hielen rust zonder de grond te raken.

Onze lichamen zijn ontworpen om een groot deel van de dag te hurken

Westerlingen hurken nauwelijks. Daardoor hebben we onnatuurlijk korte kuit-, been- en lage rugspieren en stijve enkel-, knie- en heupgewrichten. Hurken is net zo natuurlijk als staan, lopen en liggen. Onze lichamen zijn ontworpen om een groot deel van de dag te hurken.

In oosterse landen is hurken echter een populaire rusthouding. Daarom verbaast het niet dat het hurktoilet - eigenlijk niet meer dan een gat in de grond of vloer - wereldwijd de meest voorkomende toiletvorm is.

Nederlanders kennen het hurktoilet vooral door vakanties in Frankrijk. Ze worden daar toilette turque of chiotte turque genoemd. Velen associëren het hurktoilet juist niet met een rusthouding maar verafschuwen het. Voor je het weet zijn schoenen, benen en kledingstukken besmeurd. Ze hebben nog een nadeel: ze zijn moeilijk of niet te gebruiken door de grijze generatie en minder validen. Toch hebben ze ook voordelen. De belangrijkste: de stoelgang verloopt sneller, gemakkelijker en vollediger en biedt een betere bescherming tegen aambeien.

Hurken is goed, als rusthouding, maar ook voor een goede stoelgang. Wat let ons?

