Waar wij bij daglicht dineren, ontbijt een Fin in het donker

De Europese Unie inventariseerde wat Europa van de zomertijd denkt. Meer dan 4,6 miljoen EU-burgers gaven via een online enquête hun mening over de voor- en nadelen van de regeling, die in de hele EU geldt.

De Europese Commissie wil de resultaten eerst eens goed bekijken en zegt daarom nog niets over de uitkomst. Toch valt die al een beetje te voorspellen, want het vraagstuk ligt al enige tijd onder het vergrootglas van Brussel. Hoe dichter bij de Noordpool, des te meer tegenstanders van de zomertijd, zo blijkt.

Niet zo gek, want voor de Zweden en de Finnen zijn de verschillen tussen de seizoenen vrij groot, met donkere winters en lichte zomers. In het donkere voorjaar vinden mensen in de buurt van de poolcirkel het vervelend om de eerste weken na het ingaan van de zomertijd 's ochtends nóg een uur extra in de duisternis te zitten. Spanjaarden en Italianen reageren koeltjes. Daar zijn de verschillen tussen de hoeveel daglicht in zomer en winter dan ook kleiner.

Of de kwestie binnen afzienbare tijd wordt opgelost is twijfelachtig. De Europese Commissie benadrukt dat de raadpleging geen referendum of stemming is, maar enkel een enquête. En áls het al tot afschaffing zou komen, dan moet de beslissing instemming hebben van alle 28 lidstaten. En dat is iets waar de toch al stroperige Europese democratie zich makkelijk aan kan vertillen. Want elk land zou dan mogen kiezen voor de zomer- óf wintertijd. Juist dat is onwenselijk, vindt de Europese Commissie, omdat er één regeling moet blijven.